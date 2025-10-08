Του Στέφανου Νικολαΐδη

Χωρίς ακόμη συγκεκριμένες ανακοινώσεις, αλλά με σαφές μήνυμα στήριξης προς τη βιομηχανία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής ότι «πολύ σύντομα» θα υπάρξει λύση για το ενεργειακό κόστος, με στοχευμένη ενίσχυση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, επανέφερε από την πλευρά του το αίτημα για προβλέψιμη και ανταγωνιστική ενέργεια, ως όρο επιβίωσης της παραγωγής.

Δείτε όλη την εκδήλωση

«Πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε μια λύση που πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: να στηρίζει πρωτίστως τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, αλλά να έχει και μια ευρύτερη περίμετρο ωφελουμένων, εντός των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός, μιλώντας στην ανοιχτή εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.

Η φράση «πολύ σύντομα» λειτούργησε ως έμμεσο σήμα ότι οι τελικές αποφάσεις βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας, με τις υπηρεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος να «ζυγίζουν» ακόμη το εύρος και το δημοσιονομικό αποτύπωμα της παρέμβασης. Ο κ. Μητσοτάκης παρέπεμψε σε μια λύση με στοχευμένα χαρακτηριστικά, χωρίς ωστόσο να δώσει τεχνικές λεπτομέρειες.

Το «ιταλικό μοντέλο» στο τραπέζι

Πηγές της αγοράς αναφέρουν στο skai.gr πως ο ΣΕΒ έχει καταθέσει πρόταση βασισμένη στο λεγόμενο «ιταλικό μοντέλο», προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπό διαμόρφωση πλαίσιο κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, με τις τελικές παραμέτρους να «κλειδώνουν» το επόμενο διάστημα. Στόχος είναι να αμβλυνθεί το ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία, που παραμένει από τα υψηλότερα στην ΕΕ, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε τα μέχρι σήμερα μέτρα στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση «στάθηκε σταθερά δίπλα στη βιομηχανία».

Όπως ανέφερε:

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε πάνω από 25% από το 2019 , πολλαπλάσιο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ .

από το , από τον της . Οι ενισχύσεις του κλάδου υπερδιπλασιάστηκαν , από 246 εκατ. ευρώ το 2019 σε 530 εκατ. ευρώ το 2024 .

του , από το σε το . Η αντιστάθμιση ρύπων ανήλθε σε πάνω από 200 εκατ. ευρώ, από μόλις 53 εκατ. το 2019.

Παράλληλα, τόνισε ότι η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ και ο μετασχηματισμός της Ελλάδας σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας θα οδηγήσουν σταδιακά σε χαμηλότερες τιμές ρεύματος, δημιουργώντας πιο σταθερό ενεργειακό περιβάλλον για τη βιομηχανία.

Το μήνυμα Θεοδωρόπουλου: «Η ενέργεια όρος επιβίωσης»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, περιέγραψε με σαφήνεια τα διαρθρωτικά εμπόδια που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία: υψηλό ενεργειακό κόστος, πολυνομία, γραφειοκρατία και αργή απονομή δικαιοσύνης.

Τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με το υψηλότερο κόστος ενέργειας στην Ευρώπη, γεγονός που «διαβρώνει οριζόντια την ανταγωνιστικότητα όλων των κλάδων και τροφοδοτεί τον πληθωρισμό».

Για τη βιομηχανία – και ιδίως για την ενεργοβόρο –, είπε, η πρόσβαση σε προβλέψιμη και ανταγωνιστική ενέργεια αποτελεί «όρο επιβίωσης».

Το μήνυμα πίσω από τις γραμμές

Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ανέδειξε την αμοιβαία αναγνώριση κυβέρνησης και επιχειρηματικού κόσμου: η κυβέρνηση αναζητά λύση με δημοσιονομικό ρεαλισμό, ενώ οι βιομήχανοι πιέζουν για άμεση παρέμβαση που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα.

Το ζητούμενο πλέον είναι αν οι δύο πλευρές θα βρουν τη «χρυσή τομή» που θα προσφέρει σταθερότητα στο ενεργειακό κόστος χωρίς να επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.