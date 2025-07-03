Γκίκας: Η ΕΕ να εφαρμόσει την «Προγραμματική Ρήτρα Νησιωτικότητας»

Στη εκδήλωση του Ευρωκοινοβουλίου με θέμα: «Island Challenges: Resilience, and Connectivity» (Προκλήσεις της ανθεκτικότητας και της συνδεσιμότητας στα ευρωπαϊκά νησιά), που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της ΝΔ και Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ως αντιπρόεδρος του SEArica Intergroup (Seas, Rivers, Islands, Coastal Areas), παραβρέθηκε και μίλησε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας.

Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν οι Ευρωπαίοι επίτροποι Απόστολος Τζιτζικώστας και Κώστας Καδής, η επικεφαλής των Ελλήνων Ευρωβουλευτών Ελίζα Βόζεμπεργκ, πολλοί ευρωβουλευτές, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, περιφερειάρχες, δήμαρχοι νησιωτικών περιοχών, πρέσβεις και σημαντικοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Διάσκεψης των Περιφερειακών Θαλάσσιων Περιφερειών της ΕΕ (CPMR). Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες στο σύγχρονο δυναμικό πεδίο των νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης, με έμφαση στην ανθεκτικότητα, τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό.

Στην ομιλία του, ο κ. Γκίκας ανέφερε: «Μία από τις βασικές μας προτεραιότητες στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι να αναδείξουμε περαιτέρω τη "νησιωτικότητα" και να την φέρουμε στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής πολιτικής».

Στο πλαίσιο αυτό: «Υποστηρίζουμε την τάση που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα πανευρωπαϊκά, για τη θεσμική αναγνώριση της έννοιας της νησιωτικότητας ως διακριτού πεδίου πολιτικής στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, εξέλιξη την οποία η ελληνική κυβέρνηση χαιρετίζει και συμμετέχει στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τα νησιά, προς όφελος των νησιωτικών κοινωνιών».

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε στην υπό διαμόρφωση «Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ναυτιλιακή Στρατηγική» και στην πρόταση να υπάρξει ξεχωριστός πυλώνας για τις θαλάσσιες μεταφορές, πρόταση που έχει εγκριθεί και δρομολογηθεί από τον Ευρωπαίο επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε εν συντομία στις δράσεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί στην Ελλάδα, υπό τις κατευθύνσεις του υπουργού Βασίλη Κικίλια, και συγκεκριμένα:

- στην αυξημένη επιδότηση για τις άγονες γραμμές

- στον εξορθολογισμό του Μεταφορικού Ισοδύναμου

- στον μετασχηματισμό του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος

- στα εν εξελίξει και σχεδιαζόμενα έργα λιμενικών υποδομών

- στο πρόγραμμα κατασκευής «πράσινων» πλοίων μέσω ΣΔΙΤ, με βασική προτεραιότητα τη συνεχή και απρόσκοπτη διασυνδεσιμότητα των νησιών στα έργα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων και συνεπειών της λειψυδρίας στα νησιά, κά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γκίκας ανέφερε:

«Διεκδικούμε από την ΕΕ την εφαρμογή της "Προγραμματικής Ρήτρας Νησιωτικότητας" και τη θέσπιση μηχανισμών για καλύτερη νομοθέτηση και καλύτερη χρηματοδότηση για τα νησιά μας. Ζητάμε να δοθεί η δυνατότητα για "ζωτικό" προγραμματικό χώρο για τα νησιά, στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ και σύμφωνα με τη χωρική διάσταση της πολιτικής συνοχής».

Η συνάντηση αποτέλεσε forum συζήτησης, ανάλυσης και καταγραφής των ιδιαιτεροτήτων, των δυσκολιών, αλλά και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιωτικού χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχευση και φιλοδοξία τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά.

