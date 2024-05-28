«Πυρά» τόσο κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στρέφει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

«Η τραγωδία των Τεμπών συνεχίζει να πονάει τους πολίτες και η συγκάλυψη σε αυτό το αδιανόητο έγκλημα έχει αφήσει ανοιχτές πληγές στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους τραγικούς συγγενείς των θυμάτων», αναφέρει η Κουμουνδούρου, ενώ κάνει λόγο για «αισχρή επίθεση στην Κέρκυρα μίας εκ των συγγενών που ήθελε να εκφράσει τη διαμαρτυρία της την ώρα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Η τραγωδία των Τεμπών συνεχίζει να πονάει τους πολίτες και η συγκάλυψη σε αυτό το αδιανόητο έγκλημα έχει αφήσει ανοιχτές πληγές στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους τραγικούς συγγενείς των θυμάτων.

Σαν να μην έφθανε η συγκάλυψη, πλέον έχουμε και τη χθεσινή αισχρή επίθεση στην Κέρκυρα μίας εκ των συγγενών που ήθελε να εκφράσει τη διαμαρτυρία της την ώρα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντί να σιωπήσει ή να ζητήσει συγγνώμη, επιχείρησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, λέγοντας για μία ακόμη φορά ψέματα.

Αρχικά είπε πως δεν γνώριζε ο κ. Μητσοτάκης πως ανάμεσα σε κείνους που διαμαρτύρονταν ήταν συγγενείς θυμάτων, λες κι αυτό μπορεί να δικαιολογήσει την απαράδεκτη στάση του ίδιου και της ασφάλειας του.

Έφτασε μάλιστα να πει ψέματα πως δήθεν ο Κυρ. Μητσοτάκης ζήτησε να τους αφήσουν να μιλήσουν, ενώ ακούγεται καθαρά στο βίντεο να απευθύνεται στην συγγενή των θυμάτων με απαξιωτικό και αλαζονικό ύφος.

Η λέξη ντροπή είναι ίσως μικρή για να τους χαρακτηρίσει».

