Επικοινωνία Γεραπετρίτη- Φιντάν: Στο επίκεντρο της συζήτησης το Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας

Τι διεμήφθη κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Έλληνα ΥΠΕΞ  Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν

Επικοινωνία Γεραπετρίτη- Φιντάν για το Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών οι δυο Υπ.Εξ. συζήτησαν τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις και εξέτασαν τις προετοιμασίες για το επερχόμενο Συμβούλιο Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Ελλάδας-Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φιντάν Γεραπετρίτης
