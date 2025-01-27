Με ανάρτηση του ο Προεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τίμησε τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος:

«Σήμερα, Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, αποτίουμε φόρο τιμής στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, μεταξύ των οποίων και στους δεκάδες χιλιάδες Έλληνες Εβραίους.

80 χρόνια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι φυλετικές διακρίσεις, ο φανατισμός, η ρητορική μίσους και η μισαλλοδοξία παραμένουν απειλές για τις κοινωνίες μας.

Η σημερινή ημέρα μάς υπενθυμίζει το χρέος μας να διατηρήσουμε ζωντανή την οδυνηρή μνήμη του Ολοκαυτώματος, ορθώνοντας ανάστημα στον αντισημιτισμό και τον ρατσισμό, αγωνιζόμενοι για έναν κόσμο με Ειρήνη και Δικαιοσύνη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

