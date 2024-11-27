«Επιμένει ακούραστα στο παραμύθι με τις δεκάδες μειώσεις φόρων ο Παύλος Μαρινάκης, τόσο που πιστεύουμε πως μάλλον το έχει πιστέψει και ο ίδιος», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Τον διαψεύδει φυσικά η πραγματικότητα και η κοινή εμπειρία των πολιτών που μειώσεις ακούνε αλλά το μόνο που βλέπουν και βιώνουν είναι η συνεχής, διογκούμενη και ασταμάτητη φορολογική τους αφαίμαξη», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει:

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη (BlueSky) επανέλαβε συγκεκριμένα τα περί μείωσης …59 φόρων συνολικά από το 2019, δεν παρέλειψε να υποσχεθεί μείωση σε 12 ακόμα την επόμενη χρονιά, και φυσικά απέρριψε για μια ακόμη φορά οποιοδήποτε ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως από καιρό έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

«Αν είναι έτσι, λοιπόν, τότε γιατί, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία του κυβερνητικού προϋπολογισμού για το 2025, αναμένεται να πληρώσουμε 2,5 δισ. περισσότερους φόρους την περισσότερη χρονιά, εκ των οποίων το 1,5 δισ. αφορά τον ΦΠΑ, που πλήττει ιδίως τα φτωχότερα νοικοκυριά; Από που θα προκύψει το 1 δισ. περισσότερος φόρος εισοδήματος; Όσο για τον ισχυρισμό του Π. Μαρινάκη ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρώτη που φορολόγησε "τον πλούτο και τα υπερκέρδη", αυτός αγγίζει τα όρια του κακόγουστου ανέκδοτου..», τονίζει και καταλήγει:

«Η αλήθεια είναι πεισματάρα: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει τη φοροεπιδρομή, αυξάνοντας τα κρατικά έσοδα με αυξήσεις φόρων που επιβαρύνουν τα μεσαία και χαμηλά νοικοκυριά, ενώ η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι τελευταία στην Ευρώπη. Η αδιέξοδη πολιτική Μητσοτάκη δεν "φτιασιδώνεται", όσο κι αν προσπαθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.