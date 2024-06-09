Για "Πύρρειο νίκη" έκανε λόγο μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι η ΝΔ έλαβε τα μηνύματα και η "λέξη κλειδί" είναι η αποτελεσματικότητα.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πάντως ότι "πρέπει να βάλουμε στην ανάλυση και τη διάσταση, μιας πιο χαλαρής κάλπης που δεν επιλέγει κυβέρνηση".

Από τη μια πλευρά καταγράφεται η μεγαλύτερη νίκη με βάση τη διαφορά πρώτου και δεύτερου κόμματος στην ιστορία των Ευρωεκλογών. Από την άλλη πλευρά δεν πετύχαμε τον στόχο μας. Έχουμε μια νίκη, αλλά κι ένα σαφέστατο μήνυμα ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, να διορθώσουμε λάθη, αστοχίες… έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας να το κάνουμε αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταγράψει πέντε νίκες με διψήφιες διαφορές και λαμβάνει τα μηνύματα σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

"Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε περισσότερο" σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.