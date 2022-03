Την αλλαγή του κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά το γεύμα του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαίωσε το χθεσινό τηλεφώνημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη για να του ευχηθεί περαστικά, όταν έγινε γνωστή η είδηση ότι ο τελευταίος νοσεί με κορωνοϊό.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι διαφορές των δύο χωρών παραμένουν, αλλά πλέον είναι ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας, καθώς μέχρι πρότινος οι δύο ηγέτες δεν σήκωναν καν το τηλέφωνο για να επικοινωνήσουν για οποιοδήποτε ζήτημα και μια μέρα μετά τη συνάντησή τους ο Τούρκος πρόεδρος του τηλεφώνησε.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο twitter ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο.

«Σας ευχαριστώ πρόεδρε Ερντογάν για την κλήση και τις ευχές σας για γρήγορη ανάρρωση!».

Thank you President @RTErdogan for your call and your kind wishes for a speedy recovery!