Στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη τηλεφώνησε το απόγευμα της Δευτέρας ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκειμένου να του ευχηθεί περαστικά καθώς βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Το παραπάνω γνωστοποιήθηκε κατόπιν ανάρτησης του κου Μητσοτάκη στο twitter.

O πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόεδρο για τις ευχές του.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε σήμερα θετικός στον κορωνοϊό, μία μέρα μετά το γεύμα που είχαν οι δύο ηγέτες στην Κωνσταντινούπολη.

Thank you President @RTErdogan for your call and your kind wishes for a speedy recovery!