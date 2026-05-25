Σε μια ιστορική αίθουσα, στην οποία το 1913 υπογράφτηκε η Συνθήκη του Βουκουρεστίου, που σήμανε τη λήξη του Β' Βαλκανικού Πολέμου και βρίσκεται στο μέγαρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ελληνικής αποστολής και της αντίστοιχης ρουμανικής.

Σκοπός ήταν η ανάπτυξη διμερών συνεργασιών, που οργάνωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών - Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο Βουκουρέστι.

Στον συμβολισμό της αίθουσας αναφέρθηκε στην ομιλία του ο κ. Γκιουλέκας, καθώς το 1913 η Συνθήκη του Βουκουρεστίου υπογράφτηκε μεταξύ της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου αφενός και της Βουλγαρίας αφετέρου, και καθορίστηκαν τα σύνορα της ηττημένης Βουλγαρίας με τις γειτονικές νικήτριες χώρες.

Σήμερα, εκπρόσωποι 45 επιχειρήσεων από τη Μακεδονία και τη Θράκη και 75 από τη Ρουμανία -Λιμανιών των δύο χωρών, Πανεπιστημίων και της Αυτοδιοίκησης, αναζήτησαν νέες ευκαιρίες για περαιτέρω διμερείς συνεργασίες.

Η πρέσβης της Ελλάδας Ευαγγελία (Λιλή) Γραμματίκα

Τις εργασίες της συνάντησης άνοιξε η πρέσβης της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, Ευαγγελία (Λιλή) Γραμματίκα, η οποία τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν με ταχείς ρυθμούς οι σχέσεις Ελλάδας και υπάρχουν περιθώρια να αναπτυχθούν κι άλλο.

Επισήμανε, ακόμα, τη μεγάλη σημασία της στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασίας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας, Ουκρανίας.

Θετικό το ισοζύγιο για την Ελλάδα στις διμερείς εμπορικές σχέσεις

Οι ελληνικές επενδύσεις στη Ρουμανία ανέρχονται σε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ελλάδα είναι στην 9η θέση των ξένων επενδυτών, και αφορούν 2.000 ενεργές επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, που απασχολούν 20.000 εργαζόμενους.

Το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Ρουμανίας ανέρχεται σε 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ και το ισοζύγιο είναι θετικό υπέρ της Ελλάδας. Οι ελληνικές εξαγωγές το 2025 ήταν 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ (η Ρουμανία είναι η 6η χώρα για τις ελληνικές εξαγωγές) και οι εισαγωγές από τη Ρουμανία 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Κάθε χρόνο 1.500.000 τουρίστες από τη Ρουμανία επισκέπτονται την Ελλάδα -κυρίως τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βουκουρεστίου, Iuliu Stocklosa, είπε ότι υπάρχει δυναμισμός στις διμερείς εμπορικές σχέσεις.

Για την Ελλάδα σημείωσε ότι είναι από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς για τους Ρουμάνους τουρίστες και εξέφρασε την ευχή να αυξηθεί και ο αριθμός των Ελλήνων τουριστών στη Ρουμανία.

Το Επιμελητήριο του Βουκουρεστίου ιδρύθηκε το 1868 και συμπλήρωσε 158 χρόνια ζωής.

Το μέγαρό του εγκαινιάστηκε στις 23 Μαΐου 1911 από τον βασιλιά Κάρολο τον Α'.

Εκπρόσωποι του προέδρου και της κυβέρνησης της Ρουμανίας

Ο σύμβουλος του προέδρου της Ρουμανίας, Valentin-Sorin Costreie, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Luca Niculescu, ο υφυπουργός Οικονομίας, Iulian-Cosmin Mărgeloiu, και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Gabriel Traian Ghilea, ξεκίνησαν τις ομιλίες τους λέγοντας «καλημέρα» στα ελληνικά. Αναφέρθηκαν στις παραδοσιακές φιλικές σχέσεις Ελλάδας και Ρουμανίας, μίλησαν για στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

«Η συνάντηση αυτή είναι μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό περιφερειακό και οικονομικό αποτύπωμα», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, σε βιντεσκοπημένο μήνυμα του. «Δείχνει ότι η Ελλάδα και η Ρουμανία μοιράζονται όχι μόνο κοινό γεωγραφικό χώρο, αλλά και κοινές προκλήσεις, ευκαιρίες και στρατηγικούς στόχους», συνέχισε και συμπλήρωσε:

«Η Νοτιοανατολική Ευρώπη μπορεί να εξελιχθεί σε χώρο σταθερότητας, ανάπτυξης, διασυνδεσιμότητας και εξωστρέφειας, μέσα από συνεργασίες που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στις επενδύσεις και στη θεσμική συνέπεια.

Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συνεργασία με αυτοπεποίθηση και ρεαλισμό. Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει το ρόλο της ως κόμβος ενέργειας, μεταφορών, ναυτιλίας, καινοτομίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Γνωρίζουμε όμως ότι η νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα απαιτεί συνέργειες, κοινό σχεδιασμό και πρακτικά αποτελέσματα και αυτά ακριβώς υπηρετεί η διπλωματία της χώρας μας.

Η Ρουμανία αποτελεί στρατηγικό οικονομικό εταίρο της Ελλάδας.

Σήμερα διαμορφώνονται εξαιρετικές ευκαιρίες συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Στην ενέργεια, η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε αξιόπιστο ενεργειακό κόμβο της ΝΑ Ευρώπης. Η Ρουμανία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες στην παραγωγή φυσικού αερίου, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αποθήκευση της ενέργειας. Στις μεταφορές και στις διασυνδεσιμότητες, οι άξονες που συνδέουν το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, η Αλεξανδρούπολη, η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα, η Κωνστάντζα και ο Δούναβης, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής ανάπτυξης.

Στην καινοτομία, την ψηφιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες, η Ρουμανία διαθέτει ένα δυναμικό οικοσύστημα τεχνολογίας και πληροφορικής, ενώ η Ελλάδα επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια.

Στον αγροτοδιατροφικό τομέα, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρουμανία περιλαμβάνουν σημαντικές κατηγορίες προϊόντων από αγροτικά έως βιομηχανικά αγαθά.

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής συνεργασίας, με τη συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων».

Ο υφυπουργός Εσωτερικών- Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Γκιουλέκας

Τους θερμούς χαιρετισμούς του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, μετέφερε στη συνάντηση ο υφυπουργός Εσωτερικών - Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας.

Αναφέρθηκε στη σημασία της τρίτης κατά σειράς αποστολής στο Βουκουρέστι -μετά τη Σόφια και το Βελιγράδι-, στο πλαίσιο της βαλκανικής περιοδείας εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ και εξέφρασε την ευχή: «να φύγουμε γεμίζοντας τις βαλίτσες μας, όχι μόνο με υποσχέσεις, αλλά και με συμφωνίες».

Εξέφρασε, δε, την ευγνωμοσύνη του ελληνικού λαού προς τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και τον λαό της Ρουμανίας, διότι, όπως είπε, από εδώ, από τη Ρουμανία, ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. «Ερχόμαστε σε μια φίλη χώρα, που την υποστηρίξαμε για την ένταξη της στην Ε.Ε, το ΝΑΤΟ και τη Συνθήκη Σένγκεν. Είμαστε στην ίδια ευρωπαϊκή οικογένεια και οικοδομούμε το κοινό μας μέλλον. Η Ελλάδα θα είναι πάντοτε στο πλευρό της Ρουμανίας. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας, όπως κι εσείς χρειάζεστε τη δική μας βοήθεια», είπε ο κ. Γκιουλέκας.

Ύστερα από τη συνάντηση σε επίπεδο ολομέλειας, ακολούθησαν τέσσερα ξεχωριστά θεματικά πάνελ, με τη συμμετοχή επιχειρηματιών και εκπροσώπων Λιμανιών, Πανεπιστημίων και της Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

