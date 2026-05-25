Τη δημιουργία «Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την πάταξη της αισχροκέρδειας» πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς.

Επιχειρηματολογώντας, δε, υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της σύστασης του Παρατηρητηρίου και λόγω της «συνεχιζόμενης αστάθειας στις οικονομίες των χωρών λόγω του πολέμου στο Ιράν, προκαλώντας άνοδο στις τιμές των βασικών αγαθών». Μιλώντας άλλωστε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την προηγούμενη εβδομάδα, στο Στρασβούργο, παρουσία της εκτελεστικής αντιπροέδρου για την Απασχόληση, Ροξάνα Μινζάτου, ο κ. Αυτιάς είχε πει:

«Κυρία Επίτροπε, η πρόταση για τη στήριξη της κοινωνίας χρειάζεται και κάτι ακόμη. Τριανταπέντε ολόκληρα χρόνια το έλεγα στην Ελληνική τηλεόραση και το τόνιζα στους Έλληνες. Και αυτό θα πω κι από εδώ. Πρέπει να φτιάξουμε παρατηρητήριο κατά της αισχροκέρδειας, ώστε να σταματήσει αυτή η Λερναία Ύδρα να απλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κάντε το τώρα και να ξέρετε ότι θα σας ευγνωμονούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

