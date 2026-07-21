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Πολιτικές διαβουλεύσεις Ελλάδας-ΗΑΕ: Στο επίκεντρο η στρατηγική συνεργασία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου συναντήθηκε με την υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Λάνα Νουσεϊμπέχ

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ΗΑΕ Παπαδοπούλου

Στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, επικεντρώθηκαν οι πολιτικές διαβουλεύσεις της υφυπουργού Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, με την υπουργό Επικρατείας για Πολιτικές Υποθέσεις του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ, Λάνα Νουσεϊμπέχ.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της διαρκούς πολιτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Κατά τις συνομιλίες, οι δύο πλευρές εξέτασαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, ενώ συζήτησαν και τις σημαντικότερες περιφερειακές εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία Αθήνας και Αμπού Ντάμπι σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επαναβεβαιώνοντας την κοινή τους δέσμευση για ακόμη στενότερη συνεργασία με στόχο την προώθηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Μέση Ανατολή Ελλάδα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ΥΠΕΞ
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