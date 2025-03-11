Την άποψή της ότι η Μαρία Καρυστιανού θα πρέπει να στηριχθεί να αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας, εξέφρασε σήμερα Τρίτη η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, περιγράφοντας την κ. Καρυστιανού ως «μια γυναίκα νέα, επιστημόνισσα, δυναμική, με την καρδιά της στη σωστή θέση». «Συνυπογράφω με τα δύο μου χέρια» δήλωσε η κ. Ακρίτα, αναφερθείσα και στην πρόταση του Νίκου Κοτζιά περί πρωθυπουργίας και κατέληξε πως «τέτοια άτομα χρειαζόμαστε για να πάει ο τόπος μπροστά».

Αναλυτικά, η ανάρτηση της κ. Ακρίτα:

«Ο Νίκος Κοτζιάς είπε σε συνέντευξη του ότι θα ψήφιζε τη Μαρία Καρυστιανου για πρωθυπουργό. Μια γυναίκα νέα, επιστημόνισσα, δυναμική, με την καρδιά της στη σωστή θέση. Συνυπογράφω με τα δύο μου χέρια. Τέτοια άτομα χρειαζόμαστε για να πάει ο τόπος μπροστά. Αρκετά με τους κρατικοδίαιτους πολιτικούς που επαίρονται ότι είναι 20 και 30 χρόνια βουλευτές (μια εξ αυτών αποκάλεσε τη Βουλή των Ελλήνων «μαγαζί») δεν εργάστηκαν ποτέ στη ζωή τους κι έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα - αν την είχαν ποτέ».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής της πολιτικής κίνησης ΠΡΑΤΤΩ, Νίκος Κοτζιάς είχε δηλώσει στο Attica πως «εγώ τη «Μαρία των Τεμπών», ναι μου αρέσει να τη λέω «Μαρία των Τεμπών», την ψήφιζα για πρωθυπουργό της χώρας».

«Δεν θέλει, αλλά την ψήφιζα. Δεν θεωρώ κανέναν από τους αρχηγούς των κομμάτων καλύτερο από εκείνη» συνέχισε ο κ. Κοτζιάς, λέγοντας πως «έδωσε μια μάχη, συγκίνησε 1.300.000 κόσμο, 2,5 φορές τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και 3 φορές τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ, πήγε στην Ευρώπη, μίλησε. Δεν είναι σπουδαία αυτή η κυρία;»

Πηγή: skai.gr

