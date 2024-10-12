Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την ανάδειξη του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ, με τις αυριανές εκλογές του β΄γύρου της Κυριακής.

Οι δύο υποψήφιοι αρχηγοί Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας διανύουν σήμερα τα τελευταία χιλιόμετρα της προεκλογικής τους εκστρατείας τους πριν ανοίξουν αύριο το πρωί Κυριακή 13 Οκτωβρίου οι κάλπες.

Οι κάλπες θα ανοίξουν το πρωί στις 7 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 7 το απόγευμα. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όσοι ψήφισαν στον α’ γύρο της 6ης Οκτωβρίου 2024. Για την ταυτοποίησή τους απαιτείται η επίδειξη στην εφορευτική επιτροπή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου/διπλώματος οδήγησης νέου τύπου. Η αναζήτησή τους θα γίνεται από το μητρώο ψηφισάντων και όχι από τον εθνικό εκλογικό κατάλογο, όπως έγινε στον α΄ γύρο. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται ο ΑΜΚΑ για τους ψηφοφόρους 16 ετών και τους αλλοδαπούς.

Για να ψηφίσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δε χρειάζεται να καταβάλουν αντίτιμο, ενώ μπορούν να προσέλθουν σε όποιο εκλογικό τμήμα επιθυμούν, σε όποια περιοχή της χώρας- μπορούν να ψηφίσουν δηλαδή και σε διαφορετικό εκλογικό τμήμα από την προηγούμενη φορά.

Σε χθεσινή ομιλία που πραγματοποίησε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι θα κάνει πράξη τις παρατηρήσεις που έχει δεχτεί και θα κινηθεί με τη στρατηγική της ανανέωσης, της ενότητας και της πολιτικής αυτονομίας.

«Εμείς συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο και πιστεύω βαθιά ότι αν το ΠΑΣΟΚ συνεχίσει ενωμένο, με τον υπεύθυνο λόγο, με το πολιτικό πρόγραμμα, με ένα ικανό στελεχιακό δυναμικό, μπορούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές όχι μόνο να κοιτάξουμε στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία αλλά να είμαστε ο νικητής», είπε, προσθέτοντας ότι την Κυριακή δεν ψηφίζουν μόνο για πρόεδρο του κόμματος, αλλά και για να γίνει το ΠΑΣΟΚ η επόμενη κυβέρνηση στη χώρα.

Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο λέει πως «την Κυριακή ψηφίζουμε την αλλαγή».

Διερωτώμενος αν θα μείνουμε κολλημένοι σε αδιέξοδη στασιμότητα, συμβιβαζόμενοι με ένα ΠΑΣΟΚ χαμηλών προσδοκιών, ο υποψήφιος πρόεδρος τονίζει στους ψηφοφόρους πως δεν έχει σημασία τι ψήφισαν καθώς όλοι μοιράζονται την ίδια αγωνία για την παράταξη.

«Πιστεύω βαθιά ότι έχουμε μια ευκαιρία να αλλάξουμε πορεία. Αρκεί να δουλέψουμε όλοι μαζί.

Για ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο, ανοιχτό, πρωτοπόρο. Έτοιμο να αλλάξει την Ελλάδα.

Την Κυριακή ψηφίζουμε για την Aλλαγή!», τονίζει χαρακτηριστικά.

Πού ψηφίζουν οι υποψήφιοι πρόεδροι και πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν είναι γνωστό πού θα ψηφίσει στον δεύτερο γύρο, αλλά πάντως θα ψηφίσει στην Αθήνα. Θα παρακολουθήσει τα αποτελέσματα στη Χαριλάου Τρικούπη

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: Ψηφίζει στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων. Θα παρακολουθήσει τα αποτελέσματα σε γραφείο συνεργάτη του: Χαριλάου Τρικούπη 18

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Ψηφίζει στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50.

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ψηφίζει στην Ανατολική Αττική στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης (Παλαιό Δημαρχείο) στην οδό Φειδιππίδου 22Β, Παλλήνη

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ψηφίζει στο δημαρχείο Πύργου Ηλείας

ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ψηφίζει στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου - Λεωφ. Παναγή Τσαλδάρη 2, Άγιος Αντώνιος.

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΑΣΟΚ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ψηφίζει στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου -Αγ. Ιωάννη Ρέντη ( Μπιχάκη 8 Ρέντης)

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ: Ψηφίζει στους Αγίους Θεοδώρους.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ψηφίζει στο Πνευματικό Κέντρο δήμου Αθηναίων.

Αναλυτικά οι οδηγίες

Α. Η ψηφοφορία για την εκλογή ανάδειξης Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην Ελλάδα θα διαρκέσει από ώρα 07:00 πμ έως ώρα 19:00 μμ. Για τα εκλογικά τμήματα του Αποδήμου θα ισχύσουν οι ώρες που έχουν καθοριστεί με τη 2η εγκύκλιο για τον Απόδημο, όπως λειτούργησαν στον α' γύρο.

Β. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όσοι ψήφισαν στον α' γύρο της 6ης Οκτωβρίου 2024.

Για την ταυτοποίησή τους απαιτείται η επίδειξη στην εφορευτική επιτροπή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης νέου τύπου. Η αναζήτησή τους θα γίνεται από το μητρώο ψηφισάντων και όχι από τον εθνικό εκλογικό κατάλογο, όπως έγινε στον α΄ γύρο. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται ο ΑΜΚΑ για τους ψηφοφόρους 16 ετών και τους αλλοδαπούς, καθώς δε θα γίνεται αναζήτηση στον εθνικό εκλογικό κατάλογο, όπως στον α' γύρο, παρά μόνο το ταυτοποιητικό τους έγγραφο.

Σε περίπτωση που προσέρχεται ψηφοφόρος για να ψηφίσει και δεν εντοπίζεται στον εκλογικό κατάλογο του tablet, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να καλέσει άμεσα στο call center του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής (210-3665000) ή στα τηλέφωνα της ΕΔΕΚΑΠ (210 3665374-475-476), ώστε η ΕΔΕΚΑΠ να τον αναζητήσει στον εκλογικό κατάλογο και εφόσον εντοπιστεί, να τον πιστοποιήσει ως ψηφοφόρο και να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Γ. Για τον β' γύρο δεν καταβάλλεται αντίτιμο.

Δ. Για τον β' γύρο δε συμπληρώνονται αιτήσεις νέων μελών, καθώς η διαδικασία γίνεται από το κλειστό μητρώο των ψηφισάντων του α΄ γύρου της 6ης Οκτωβρίου.

Ε. Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της Χώρας ή του Αποδήμου, ανεξάρτητα από το εκλογικό τμήμα που ψήφισαν στον α' γύρο.

ΣΤ. Για τον β' γύρο έχουν εκδοθεί νέες σφραγίδες με νέα αρίθμηση που θα αποσταλούν μαζί με το εκλογικό υλικό και ως εκ τούτου η σφραγίδα που χρησιμοποίησε κάθε εκλογικό τμήμα στον α' γύρο πρέπει να αποσυρθεί και να αντικατασταθεί από τη νέα. Η χρήση της παλιάς σφραγίδας θα επιφέρει ακυρότητα του αποτελέσματος.

Η. Επισημαίνεται ότι αποδεκτά γίνονται τα σύμβολα + (σταυρός) ή x (χι) ή ν (τικ), είτε τίθεται δεξιά είτε αριστερά του ονόματος. Το ψηφοδέλτιο του β' γύρου δεν περιλαμβάνει κουτάκι αριστερά από το όνομα των υποψηφίων.

Θ. Οι Υπεύθυνοι Εκλογικών Κέντρων θα πρέπει να παραδώσουν το εκλογικό υλικό στις εφορευτικές επιτροπές την Κυριακή το πρωί πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας. Έως τότε, είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξή του, ώστε να μη διανεμηθούν φάκελοι ή ψηφοδέλτια πριν από την ημέρα των εκλογών.

Ι. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση στο σύστημα του tablet ή τεχνικό πρόβλημα, σταματά η εκλογική διαδικασία επί τόπου, σφραγίζεται η κάλπη με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και ενημερώνεται η ΕΔΕΚΑΠ.

Αυτονόητο είναι ότι, σε αυτήν την περίπτωση δε σημειώνονται ονόματα στην κατάσταση ψηφισάντων, αφού δε θα είναι εφικτή η διαπίστευση των ψηφοφόρων μέσω tablet.

Η εκλογική διαδικασία ξεκινά ξανά μόλις επανέλθει η λειτουργία του tablet.

