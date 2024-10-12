Ανάρτηση για τη χθεσινή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο για τα Τέμπη έκανε ο Χάρης Δούκας.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο κ. Δούκας έγραψε:

«Αν δε βρω το τέρμα, Δε θα ησυχάσω, Δε θα σταματήσω, Δε θα ξαποστάσω».

Οι στίχοι του Φοίβου Δεληβοριά τα είπαν όλα.

Η χθεσινή συγκλονιστική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο είναι μια ηχηρή υπενθύμιση ότι το έγκλημα των Τεμπών δεν πρέπει να ξεχαστεί. Οι ένοχοι πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και η πολιτεία να διασφαλίσει ότι δε θα έχουμε ποτέ ξανά άλλα Τέμπη. Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Πηγή: skai.gr

