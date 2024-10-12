Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δούκας για συναυλία στο Καλλιμάρμαρο: «Αν δεν βρω το τέρμα, δεν θα ησυχάσω»

Ανάρτηση σχετικά με τη χθεσινή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο που ήταν αφιερωμένη στα θέματα του δυστυχήματος των Τεμπών έκανε ο Χάρης Δούκας

Καλλιμαρμαρο τεμπη δούκας

Ανάρτηση για τη χθεσινή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο για τα Τέμπη έκανε ο Χάρης Δούκας.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο κ. Δούκας έγραψε: 

«Αν δε βρω το τέρμα, Δε θα ησυχάσω, Δε θα σταματήσω, Δε θα ξαποστάσω». 

Οι στίχοι του Φοίβου Δεληβοριά τα είπαν όλα. 

Η χθεσινή συγκλονιστική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο είναι μια ηχηρή υπενθύμιση ότι το έγκλημα των Τεμπών δεν πρέπει να ξεχαστεί. Οι ένοχοι πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και η πολιτεία να διασφαλίσει ότι δε θα έχουμε ποτέ ξανά άλλα Τέμπη. Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χάρης Δούκας Τέμπη συναυλία Καλλιμάρμαρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark