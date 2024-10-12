«Είμαι εδώ. Η φωνή μας είναι το συνέδριό μας». Αυτά αναφέρει σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης, μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να τον αποκλείσει από,τις εσωκομματικές εκλογές.

Ο πρώην πρόεδρος, με το σύνθημα πλέον «Είμαι εδώ», προφανώς δηλώνει ότι δεν παραιτείται της προσπάθειάς του να ανακτήσει την προεδρία του κόμματος και παραπέμπει στο Συνέδριο του κόμματος.

Δείτε την ανάρτησή του:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.