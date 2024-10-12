Λογαριασμός
Η πρώτη αντίδραση Κασσελάκη μετά τον αποκλεισμό του από τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ: «Είμαι εδώ»

«Η φωνή μας είναι το συνέδριό μας», συμπληρώνει στην ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Κασσελάκης

«Είμαι εδώ. Η φωνή μας είναι το συνέδριό μας». Αυτά αναφέρει σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης, μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να τον αποκλείσει από,τις εσωκομματικές εκλογές.

Ο πρώην πρόεδρος, με το σύνθημα πλέον «Είμαι εδώ», προφανώς δηλώνει ότι δεν παραιτείται της προσπάθειάς του να ανακτήσει την προεδρία του κόμματος και παραπέμπει στο Συνέδριο του κόμματος.

Δείτε την ανάρτησή του: 

