Έρευνα διεξάγει η Αστυνομία μετά από καταγγελία του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για απειλές σε βάρος του.

Όπως πληροφορείται το philenews, o ευρωβουλευτής μετέβη στο Αρχηγείο της Αστυνομίας και την υπόθεση χειρίζεται το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Το τελευταίο διάστημα είχε ξεσπάσει σάλος σε Κύπρο και σε Ελλάδα, για τη στάση που διατηρεί ο Φειδίας Παναγιώτου γύρω από το Κυπριακό και τα κατεχόμενα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω, μετά από ανάρτηση του ευρωβουλευτή, την οποία επέκρινε δημοσίως και με αυστηρότητα ο νομικός και στέλεχος του ΔΗΣΥ, Χρίστος Τριανταφυλλίδης.

Στην επίμαχη ανάρτηση, ο ευρωβουλευτής φορούσε ρόμπα ξενοδοχείου, κάπνιζε ναργιλέ και ανέφερε ότι βρισκόταν στη «Girne», δηλαδή το τοπωνύμιο που έδωσε το ψευδοκράτος στην Κερύνεια.

Πηγή: skai.gr

