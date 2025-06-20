Εκδήλωση για τα 13 χρόνια της Ομάδας Αλήθειας

Τα 13 της χρόνια γιόρτασε απόψε η Ομάδα Αλήθειας, παρουσία πολλών στελεχών της ΝΔ και πλήθους κόσμου. Στην εκδήλωση, χαιρετισμό απηύθυνε ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

"Θα σας πω τον πρώτο λόγο για τον οποίο ήθελα να είμαι εδώ σήμερα. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί ήθελα πολύ από αυτό το βήμα να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε κάτι μεγάλους δημοσιογραφικούς ομίλους, στους οποίους ανήκει αναμφίβολα το βραβείο Πούλιτζερ. Ανακάλυψαν λέει ότι η Ομάδα Αλήθειας έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Μεγάλη ανακάλυψη. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτούς τους δημοσιογράφους" είπε στην ομιλία του ο κ. Γεωργιάδης. "Λοιπόν ναι, η Ομάδα Αλήθειας έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη μέρα. Σιγά την αποκάλυψη!" συνέχισε. "Ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ απλή: Η Ομάδα Αλήθειας ενοχλεί γιατί τη βλέπει πάρα πολύς κόσμος".

Απευθυνόμαστε στους δύο δημιουργούς της Ομάδας είπε: "Είστε δύο άνθρωποι που τι κάνατε; Χρησιμοποιείτε κάθε μέρα τη δύναμη του μοντάζ, δηλαδή να πάρετε τι είπε ο καθένας μας. Δεν παρεμβαίνετε στα βίντεο, δεν αλλάζετε τα βίντεο, δεν κάνετε fake news, δεν βάζετε στο στόμα κάποιου κάτι που δεν έχει πει. Βάζετε τα βίντεο με ό,τι έχει πει ο καθένας μας με τη σειρά. Και τι συνέβη από την ώρα που ξεκινήσατε να το κάνετε; Συνέβη κάτι μαγικό. 'Αρχισε ο κόσμος να το βλέπει. Και να το βλέπει μαζικά κατά εκατομμύρια. Γιατί; Πρώτον, για να είστε και εσείς λίγο δίκαιοι, πρέπει να ευχαριστήσετε τους πραγματικούς σας χορηγούς. Δηλαδή τους πολιτικούς μας αντιπάλους".

"'Αρα, η Ομάδα Αλήθειας δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά να παρουσιάζει τις πραγματικές δηλώσεις των ανθρώπων. Δεν έχει κάνει τίποτα ούτε μία φορά πέρα από αυτό. 'Αρα η Ομάδα Αλήθειας δεν μπορεί, ούτε να κάνει δολοφονία χαρακτήρα - και να το ήθελε - ούτε να συκοφαντήσει - και να το ήθελε - ούτε να διαστρεβλώσει - και να το ήθελε - γιατί χρησιμοποιεί μόνο τις αυτούσιες πράξεις και λέξεις των ανθρώπων που μιλάνε" είπε ο κ. Γεωργιάδης.

"Ο λόγος που έπεσαν να κλείσουν την Ομάδα Αλήθειας, είναι γιατί έχουν καταλάβει ότι για να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρέπει να φύγει από τη μέση η Ομάδα Αλήθειας και ο λόγος που είμαστε όλοι εμείς εδώ σήμερα, είναι για να τους πούμε ένα απλό πράγμα: Δεν θα σας αφήσουμε να πειράξετε την Ομάδα Αλήθειας.

Για αυτούς τους συνέδρους του ΣΥΡΙΖΑ που είπαν ότι θέλουν να φτιάξουν τη δικιά τους Ομάδα Αλήθειας, τους εύχομαι να το καταφέρουν. Δεν θα βρουν όμως αντίστοιχες δικές μας δηλώσεις, άλλα να λέμε τη Δευτέρα και άλλα την Τρίτη. Αντιθέτως θα βρουν ότι αυτήν την εξαετία που κυβερνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσα είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά το 2019, το ένα μετά το άλλο τα υλοποιούμε. Και αν θέλουν ας παίξουν τις δηλώσεις μας που λέγαμε τι θα κάνουμε την πρώτη τετραετία ή τις δηλώσεις μας που λέγαμε τι θα κάνουμε τη δεύτερη τετραετία, για να δουν το ένα μετά το άλλο να γίνονται" πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας λέγοντας: "Είμαστε εδώ αγαπητέ Κίμωνα και αγαπητέ Κώστα για να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ".

Από την πλευρά του ο Παύλος Μαρινάκης είπε: "Εδώ είμαστε όλοι ως συνοδοιπόροι, ομοϊδεάτες, φίλοι, άνθρωποι που έχουμε βρεθεί σε πολλές μάχες μαζί. Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που μου έκαναν σήμερα στη Βουλή: 'Μα είναι δυνατόν', λένε, 'να είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος, να εκπροσωπείτε δηλαδή μια κυβέρνηση, και να πηγαίνετε το βράδυ να μιλήσετε σε έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό; Πράγματι, τα έφερε στη ζωή, η τύχη και κυρίως η επιλογή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, να βρεθώ για πάρα πολλούς λόγους κάπου στα 35 μου, και σήμερα στα 37 μου, να εκπροσωπώ μια κυβέρνηση. Αλλά αυτή η κυβέρνηση δεν προέκυψε από κλήρωση. Αυτή η κυβέρνηση δεν κέρδισε κάποιον διαγωνισμό. Κέρδισε τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, η ΟΝΝΕΔ και η ΔΑΠ. Και για να βρεθώ εγώ στη Νέα Δημοκρατία και γραμματέας του κόμματος και πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, ξεκίνησα από φοιτητής και ξεκίνησα από τη ΔΑΠ. Επειδή σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξαναγνωριστούμε, μάλλον, εμείς είμαστε εδώ μαζί με τους ανθρώπους που δεν ξεχνάνε τους φίλους τους, δεν ξεχνάνε την πορεία τους, δεν ξεχνάνε πόσο δύσκολα πέρασαν και μέσα σε αυτή την πορεία, για κάποιους λόγους που πολύ γρήγορα θα σας παραθέσω: Θεωρώ τιμή μου, χρέος μου κάθε φορά που βγήκα μπροστά για την Ομάδα Αλήθειας και για τα παιδιά αυτά. Επειδή δεν βλέπω κεράκια για τα γενέθλια σας, εγώ αντί για κεράκια θα σας πω πολύ γρήγορα για τα 13 χρόνια, 13 λόγους που είμαι εδώ" είπε ο κ. Μαρινάκης και απαρίθμησε τους λόγους:

Ο πρώτος είναι γιατί η Ομάδα Αλήθειας δεν είναι κάτι ανώνυμο.

Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί, αν και δεν είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική, είμαι αρκετά για να καταλάβω ότι όλες αυτές οι θέσεις που έχουμε είναι προσωρινές.

Ο τρίτος λόγος είναι γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα χάρισμα, μια ικανότητα, ένα ταλέντο.

Ο τέταρτος λόγος είναι γιατί είναι αυτοδημιούργητοι.

Ο πέμπτος λόγος είναι γιατί, εκεί που τα πράγματα γίνονταν πολύ δύσκολα, βγήκε η Ομάδα Αλήθειας και συνέχισε να βγαίνει μπροστά, κυρίως στα δύσκολα. 13 χρόνια.

Ο έκτος λόγος είναι γιατί τους στοχοποίησαν.

Ο έβδομος λόγος και ο αγαπημένος μου: γιατί ήταν από τους πρώτους που κατάλαβαν ότι το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

Ο όγδοος λόγος, ο βασικός λόγος, είναι γιατί είναι κεντροδεξιοί και δεν είναι αριστεροί.

Ο ένατος λόγος είναι γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν, πώς ακριβώς γίνεται κάποιος, να είναι σε ένα κόμμα και να δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα.

Ο δέκατος λόγος είναι γιατί πρέπει να μιλήσουμε και στη νέα γενιά.

Και ο ενδέκατος λόγος, είστε όλοι εσείς που είστε σήμερα εδώ, και όσοι είστε έξω σε αυτή τη συγκλονιστική συγκέντρωση, που δεν είχατε κανέναν άλλο λόγο να έρθετε - παρά μόνο αυτό που έχετε μέσα στην καρδιά σας.

Ο δωδέκατος και ο δέκατος τρίτος λόγος: Ο Κώστας Δογάνης και ο Κίμωνας Μπένος.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο δημοσιογράφος 'Αρης Πορτοσάλτε, ενώ μεταξύ άλλων, το παρών έδωσαν οι Νίκος Παπαθανάσης, Θάνος Πλεύρης, Χρήστος Σταϊκούρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Στέλιος Πέτσας, Νότης Μηταράκης, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Χρήστος Μπουκώρος, Φρέντη Μπελέρης, Γρηγόρης Δημητριάδης, Νίκος Ρωμανός, Μίνα Σκόνδρα, Γιώργος Πατούλης και Ματίνα Παγώνη.