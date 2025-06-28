Β. Κικίλιας από Λέρο: «Αναβαθμίζουμε τις λιμενικές υποδομές- Προχωράμε στην ανάπτυξη μονάδων αφαλάτωσης»

«Η Λέρος είναι πολύ σημαντική για εμάς. Έχει γίνει δουλειά και έχει στηριχθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε ό,τι έχει να κάνει με τους υδάτινους πόρους, τις μονάδες αφαλάτωσης τις οποίες χρηματοδοτήσαμε ξανά, προκειμένου να μπορέσουμε να τις αναπτύξουμε και φυσικά, προχωρούμε σε έργα αναβάθμισης του λιμανιού, που είναι το κύριο θέμα μας στις συζητήσεις μας με τον κύριο Δήμαρχο και Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψή του στη Λέρο.

Όπως είπε ο Υπουργός «Τους νησιώτες μας τους αγαπάμε, τους στηρίζουμε και με μια συνολική πολιτική, τους βοηθήσαμε φέτος με μειώσεις στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Τον Μάιο καταβάλαμε 42 εκατομμύρια ευρώ από το μεταφορικό ισοδύναμο και προχωρήσαμε σε μια οργανωμένη και συγκριτική πολιτική, έτσι ώστε και ο τουρισμός να ενισχυθεί περαιτέρω και η ναυτιλία μας μέσα από την ακτοπλοΐα, καθώς έδωσε τη δυνατότητα σε πιο πολύ κόσμο να έρθει στα νησιά μας και - κακά τα ψέματα- αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας της χώρας και γυρίζει πίσω στα λαϊκά στρώματα και στη μεσαία τάξη».

Σε ό,τι έχει να κάνει με το Λιμενικό Σώμα, ο κ. Κικίλιας εξέφρασε για μία ακόμη φορά τη στήριξή του προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος «που φυλάνε τα θαλάσσια σύνορά μας». Όπως ανέφερε «Βρισκόμαστε σήμερα στη Λέρο με τον Β’ Υπαρχηγό του Λιμενικού Σώματος, τον Υποναύαρχο Λ.Σ. κύριο Κιάμο και τον συνάδελφο και καλό μου φίλο, τον πρώην Υφυπουργό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Γιάννη Παππά, για να στηρίξουμε πρώτα από όλα το Λιμενικό Σώμα, από τον κύριο Λιμενάρχη μέχρι τα πληρώματά μας στα σκάφη του Λιμενικού. Εδώ, στην άκρη της Ελλάδας, σε μια πάρα πολύ σημαντική αποστολή να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορά μας, να προστατεύουν τους νησιώτες μας και φυσικά και σε ανθρωπιστικό επίπεδο, να σώζουν ανθρώπινες ζωές».

Τον Υπουργό, ο οποίος συνοδευόταν από τον Β’ Υπαρχηγό του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., Υποναύαρχο Λ.Σ. Φώτιο Κιάμο, υποδέχθηκαν ο Διοικητής της 8ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Πλοίαρχος Λ.Σ. Δημήτριος Ζαραζάνης και ο Λιμενάρχης του Λιμεναρχείου Λέρου, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Χρήστος Ανδριάνης, με τους οποίους μετέβη για επιθεώρηση στα περιπολικά σκάφη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που ελλιμενίζονται στον λιμένα Λακκί. Εκεί, συνεχάρη τα πληρώματα για την διαρκή ετοιμότητά τους, τον επαγγελματισμό τους, την προσήλωσή τους στο καθήκον, την αυταπάρνηση και τον ζήλο που επιδεικνύουν καθημερινά, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προάσπιση των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας.

Στη συνέχεια, ο κ. Κικίλιας επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο Λέρου, όπου ενημερώθηκε από τον Διοικητή της 8ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. και τον Λιμενάρχη για θέματα που αφορούν στη δραστηριότητα της Περιφέρειας και του Λιμεναρχείου και συζήτησε με τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής, ιδίως για την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά, αναφορικά με τη διαχείριση και αντιμετώπιση του φαινομένου των μεταναστευτικών ροών.

Ακολούθησε σύσκεψη εντός του Λιμεναρχείου, όπου, με τη συμμετοχή του Βουλευτή Δωδεκανήσου, Ιωάννη Παππά, του Δημάρχου και Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, Τιμόθεου Κωττάκη, του Δημάρχου Πάτμου, Νικήτα Τσαμπαλάκη, του Υπεύθυνου της Περιφέρειας ν. Λέρου, Ιωάννη Θεμέλαρου και λοιπών εκπροσώπων των τοπικών αρχών του νησιού, συζητήθηκαν θέματα και ζητήματα που αφορούν στην τοπική κοινωνία, στις ανάγκες και στις υποδομές του νησιού.

Ακολουθούν οι δηλώσεις του Βουλευτή Δωδεκανήσου, Ιωάννη Παππά και του Β’ Υπαρχηγού του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., Υποναυάρχου Λ.Σ. Φώτιου Κιάμου:

Ιωάννης Παππάς: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, έναν άνθρωπο ο οποίος δείχνει την αγάπη του, την αξία για όλα τα νησιά και ιδιαίτερα, για τα νησιά της Δωδεκανήσου στο Ανατολικό Αιγαίο, τα νησιά που γνωρίζουν καθημερινά τις δυσκολίες και πώς τις αντιμετωπίζουν και ο Υπουργός ξέρει, είναι γνώστης και είναι κοντά μας για αυτόν τον λόγο. Δίνει πολλά και οραματίζεται πάρα πολλά για τον τόπο μας. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω. Πριν έρθει εδώ, ξέρει πραγματικά όλα τα θέματα, τα γνωρίζει και φέρνει μαζί του και τις λύσεις. Είναι δίπλα στον τοπική κοινωνία, είναι δίπλα στο Λιμενικό Σώμα, είναι δίπλα στους ανθρώπους που μάχονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για να δίνουν την ασφάλεια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. Γιατί τα σύνορα της Ελλάδας είναι και τα σύνορα της Ευρώπης. Το Λιμενικό Σώμα τα φυλάει και γι' αυτό είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους που τα υπηρετούν. Υπουργέ και πάλι σας ευχαριστώ πολύ και εσάς, κύριε Υπαρχηγέ, που είστε κοντά μας».

Υποναύαρχος Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος: «Καλή σας ημέρα, έχουμε έρθει σε ένα ακριτικό Λιμεναρχείο, πρώτης γραμμής, που φυλάει Θερμοπύλες, φυλάει θαλάσσια σύνορα, ευρωπαϊκά σύνορα και ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές και έχουμε έρθει εδώ, για να στηρίξουμε το προσωπικό, τα πληρώματα που δίνουν έναν πολύ μεγάλο αγώνα νυχθημερόν, αντιμετωπίζοντας κινδύνους αλλά κάνοντας το καθήκον τους κάθε μέρα με αυταπάρνηση. Θα είμαστε, όποτε απαιτηθεί, παρόντες, για να στηρίζουμε το Λιμενικό Σώμα».

