Διπλωματικές Πηγές: Ολοκληρώθηκε η 3η ενημέρωση πολιτικών αρχηγών από τον ΥΠΕΞ  

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε την πρόθεση του να ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς για θέματα εξωτερικής πολιτικής

Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ενημέρωση επικεντρώθηκε στις περιφερειακές εξελίξεις Μέση Ανατολή και στις εξελίξεις στη Συρία, στις  σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας και στον ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ.

Είναι η 3η ενημέρωση σε πολιτικούς αρχηγούς από την ανάληψη καθηκόντων του ως Υπουργός Εξωτερικών. Επιβεβαίωσε την πρόθεση του να ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς για θέματα εξωτερικής πολιτικής

