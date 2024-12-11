Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ενημέρωση επικεντρώθηκε στις περιφερειακές εξελίξεις Μέση Ανατολή και στις εξελίξεις στη Συρία, στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας και στον ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ.
Είναι η 3η ενημέρωση σε πολιτικούς αρχηγούς από την ανάληψη καθηκόντων του ως Υπουργός Εξωτερικών. Επιβεβαίωσε την πρόθεση του να ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς για θέματα εξωτερικής πολιτικής
