Τις απόψεις των πολιτών σχετικά με τη διακυβέρνηση της χώρας και τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, σκιαγραφεί η νέα δημοσκόπηση της ALCO για τον Alpha.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ποσοστό 23,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11,7%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 10,3%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, το ΚΚΕ με 7,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,8%.

Στο ερώτημα «ποιο είναι το κυρίαρχο συναίσθημά σας για όσα συμβαίνουν γύρω μας», για πάνω από 8 στους 10 ερωτηθέντες (86%) τα συναισθήματα ήταν αρνητικά. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η «απογοήτευση» (34%) και ακολουθεί η «οργή» (33%) και η «ανασφάλεια» (19%).

Οσοι επέλεξαν θετικά συναισθήματα (13%), έκαναν λόγο για «ελπίδα» (7%), «αισιοδοξία» (4%) και «σιγουριά» (2%).

Σχετικά με την απόδοση της κυβέρνησης, το ποσοστό όσων δηλώνουν «καθόλου» ικανοποιημένοι ανέρχεται σε 55%, ενώ «λίγο» ικανοποιημένο είναι το 27% και «πολύ/αρκετά» το 17%.

Αναφορικά με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα πάντα με τη δημοσκόπηση, το 55% δηλώνει «καθόλου» ικανοποιημένο, ενώ «λίγο» απαντάει το 23%, «αρκετά» το 15% και «πολύ» το 5%. Αντίστοιχες περίπου ήταν οι απαντήσεις στο ίδιο ερώτημα και στη δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου.

Σχετικά με την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, η οποία απορρίφθηκε, το 67% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψήφιζε «υπέρ», ενώ το 25% θα τασσόταν «κατά».

Την ίδια στιγμή, στο ενδεχόμενο εκλογών την επόμενη Κυριακή, το 66% δηλώνει ότι θα επιθυμούσε άλλη διακυβέρνηση, ενώ το 25% θα έδινε ακόμα μία ευκαιρία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Στο ερώτημα αν «θεωρείτε καλύτερο να εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία ή να γίνουν πρόωρες εκλογές», το 39% προτιμάει να εξαντληθεί η τετραετία της κυβέρνησης, ενώ για πρόωρες εκλογές κάνει λόγο το 50% των ερωτηθέντων.

Επιπλέον, για το 55% οι επόμενες εκλογές αποτελούν ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, προσέγγιση που απορρίπτει το 37%.

Στο ερώτημα εάν η σταθερότητα διασφαλίζεται από αυτοδύναμες κυβερνήσεις ή από κυβερνήσεις συνεργασίας, με την αυτοδυναμία τάσσεται το 37%, ενώ με την προοπτική συνεργασίας το 54%.

Τέλος, αναφορικά με την άνοδο που καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας, η δημοσκόπηση της ALCO εντοπίζει μεγάλες μετακινήσεις ψηφοφόρων προς το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κυρίως από το ΜέΡΑ25 (26%), αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ (14%), καθώς και απ’ όσους επέλεξαν την αποχή στις εκλογές του 2023 (11%).





