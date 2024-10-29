Την απαξιωτική στάση της Αλβανίας - μιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ - απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην προστασία διπλωματικών αποστολών, καταγγέλλει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντης Μπελέρης, μετά την επίθεση που δέχθηκε έξω από το κτίριο της αλβανικής Βουλής, στο πλαίσιο επίσκεψης αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον έλεγχο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην ΕΕ.

Ο Φρέντης Μπελέρης, ο οποίος είναι μέλος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Αλβανίας και λαμβάνει μέρος στην τετραήμερη (28-31 Οκτωβρίου) αποστολή δέκα ευρωβουλευτών στα Τίρανα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το μίσος που τόσο καιρό καλλιεργεί ο κ. Ράμα απέναντι σε μένα και στα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας στη Χιμάρα δεν μπορεί πλέον να μην εκδηλώνεται.

Δυστυχώς, η προς ένταξη Αλβανία δείχνει σήμερα απαξίωση απέναντι σε έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμό του οποίου θέλει να γίνει μέλος. Αλλά και απαξίωση απέναντι στις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει για την προστασία διπλωματικών αποστολών. Πέρασα 16 μήνες σε ένα αλβανικό κελί, οι επιθέσεις αυτές δεν μπορούν να κάμψουν το φρόνημα μου. Η Αλβανία πρέπει να αποδείξει ότι θέλει και ότι πρέπει να είναι στην Ευρώπη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν επουλώσει τις ανοιχτές πληγές στη Δημοκρατία και το κράτος Δικαίου της, αλλά και αν δε σεβαστεί τα δικαιώματα της εθνικής μας μειονότητας».

Πηγή: skai.gr

