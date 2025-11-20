Ανοδική φορά καταγράφουν τα ποσοστά της ΝΔ μετά τις συμφωνίες για την ενέργεια, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis για το Mega. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ που στην εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται στο 15,8%, ενώ στην πρόθεση ψήφου προκύπτει επτακομματική Βουλή.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 29,3%, έναντι 13,5% του ΠΑΣΟΚ. Τρίτη είναι η Ελληνική Λύση με 10%) τέταρτη η Πλεύση Ελευθερίας με 9,8% ενώ 7,5% καταγράφει το ΚΚΕ. Αντίθετα, ανεβασμένος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ (6,1%). Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 4,4% και το ΜέΡΑ25 3,7%.

Πρόθεση ψήφου

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 22,6%, έναντι 10,4% του ΠΑΣΟΚ, 7,8% της Ελληνικής Λύσης, 7,6% της Πλεύσης, 5,8% του ΚΚΕ, ενώ με 4,7% ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη Φωνή Λογικής να είναι το τελευταίο κόμμα εντός Βουλής, με 3,4%.

Όσον αφορά τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο 26% με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη Ζωή Κωνσταντοπούλου που ακολουθεί με 7%, ενώ στο 6% είναι οι Ανδρουλάκης, Βελόπουλος, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, παρότι δεν έχει ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος. Στο 3% βρίσκεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Πηγή: skai.gr

