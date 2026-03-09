Σταθερό προβάδισμα έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που διενήργησε η ALCO, για λογαριασμό του Alpha.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρύματα της έρευνας, το 50% των πολιτών δεν βρίσκει έκφραση σε κάπόιο από τα κόμματα που υπάρχουν σήμερα, ενώ η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» και εν πολλοίς, ο παράγοντας που θα καθορίσει τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο.

Αν αυτό θα εκφραστεί στην κάλπη και με ποιον τρόπο, θα φανεί στη μεγάλη, πραγματική δημοσκόπηση, στις εκλογές. Στο αποτύπωμα του «σήμερα», ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 14,3 μονάδες του δεύτερου ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, ενώ τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση και τέταρτο το ΚΚΕ. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει χάσει αρκετό έδαφος, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αρκετά χαμηλά σε ποσοστά.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου:

ΝΔ 25,1%

ΠΑΣΟΚ 10,8%

Ελληνική Λύση 8,7%

ΚΚΕ 7,4%

Πλεύση Ελευθερίας 7,2%

ΣΥΡΙΖΑ 4,2%

ΜέΡΑ25 3,1%

Φωνή Λογικής 2,7%

Νίκη 2,2%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,2%

Νέα Αριστερά 1%

Άλλο κόμμα 7,5%

Αναποφάσιστοι 18,9%

Χάνουν έδαφος Τσίπρας και Καρυστιανού

Όσον αφορά τα υπό σύσταση κόμματα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι αρχίζουν να χάνουν έδαφος και να μειώνονται τα ποσοστά τους, καθώς δεν έχουν γνωστοποιήσει τις θέσεις τους για τα καυτά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

Το 50% δεν εκφράζεται από κάποιο κόμμα

Μεγάλο ενδιαφέρον, που χρήζει και περαιτέρω πολιτικής ανάλυσης, παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο ερώτημα αν οι πολίτες εκφράζονται μέσω των κομμάτων που υπάρχουν σήμερα. Ο ένας στους δύο απάντησε αρνητικά, κάτι που αφήνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος στο πεδίο της αμφιβολίας και της αναζήτησης πολιτικής έκφρασης.

Επίσης, το 68% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στο ερώτημα αν χρειάζεται πολιτική αλλαγή, για να επέλθει δικαιοσύνη και κάθαρση.

Δίχως... φάρμακο η ακρίβεια

Όσον αφορά στην ακρίβεια, παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» για την κοινωνία. Το 67% θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει περιορίσει το πρόβλημα.

