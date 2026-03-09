Πάνω από 19 μονάδες δίνει τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ η δημοσκόπηση της Opinion Poll, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του Action 24.

Η ΝΔ πλησιάζει το 33% (32,7%) στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στο 13,2% με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε μονοψήφια ποσοστά.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής:

ΝΔ 32,7%

ΠΑΣΟΚ 13,2%

Πλεύση Ελευθερίας 9,6%

Ελληνική Λύση 9,2%

ΚΚΕ 7,8%

Φωνή Λογικής 4,9%

ΣΥΡΙΖΑ 4,7%

ΜέΡΑ25 2,9%

Νίκη 1,9%

Δημοκράτες 1,7%

Σπαρτιάτες 1,5%

Νέα Αριστερά 1%

Άλλο 8,8%

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ 26,6%

ΠΑΣΟΚ 10,7%

Πλεύση Ελευθερίας 7,8%

Ελληνική Λύση 7,5%

ΚΚΕ 6,4%

Φωνή Λογικής 4%

ΣΥΡΙΖΑ 3,9%

ΜέΡΑ25 2,4%

Νίκη 1,6%

Δημοκράτες 1,4%

Σπαρτιάτες 1,3%

Νέα Αριστερά 0,8%

Άλλο 7,2%

Αναποφάσιστοι 18,6%

Τρίτη θητεία ΝΔ «βλέπουν» οι πολίτες

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση των πολιτών για το πιθανό αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Σύμφωνα με την Opinion Poll, το 56,6% πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει και τρίτη θητεία στην κυβέρνηση της χώρας.

Πτώση για Τσίπρα και Καρυστιανού

Όσον αφορά στα κόμματα που αναμένεται να δημιουργήσουν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού, διαφαίνεται μία κόπωση, καθώς τα ποσοστά τους αρχίζουν να μειώνονται αισθητά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.