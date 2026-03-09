Πάνω από 19 μονάδες δίνει τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ η δημοσκόπηση της Opinion Poll, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του Action 24.
Η ΝΔ πλησιάζει το 33% (32,7%) στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στο 13,2% με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε μονοψήφια ποσοστά.
Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής:
ΝΔ 32,7%
ΠΑΣΟΚ 13,2%
Πλεύση Ελευθερίας 9,6%
Ελληνική Λύση 9,2%
ΚΚΕ 7,8%
Φωνή Λογικής 4,9%
ΣΥΡΙΖΑ 4,7%
ΜέΡΑ25 2,9%
Νίκη 1,9%
Δημοκράτες 1,7%
Σπαρτιάτες 1,5%
Νέα Αριστερά 1%
Άλλο 8,8%
Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:
ΝΔ 26,6%
ΠΑΣΟΚ 10,7%
Πλεύση Ελευθερίας 7,8%
Ελληνική Λύση 7,5%
ΚΚΕ 6,4%
Φωνή Λογικής 4%
ΣΥΡΙΖΑ 3,9%
ΜέΡΑ25 2,4%
Νίκη 1,6%
Δημοκράτες 1,4%
Σπαρτιάτες 1,3%
Νέα Αριστερά 0,8%
Άλλο 7,2%
Αναποφάσιστοι 18,6%
Τρίτη θητεία ΝΔ «βλέπουν» οι πολίτες
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση των πολιτών για το πιθανό αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Σύμφωνα με την Opinion Poll, το 56,6% πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει και τρίτη θητεία στην κυβέρνηση της χώρας.
Πτώση για Τσίπρα και Καρυστιανού
Όσον αφορά στα κόμματα που αναμένεται να δημιουργήσουν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού, διαφαίνεται μία κόπωση, καθώς τα ποσοστά τους αρχίζουν να μειώνονται αισθητά.
