Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε η διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους και στα ιδιωτικά φαρμακεία, τόνισε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή είναι για 2 κατηγορίες ασθενειών, αλλά μέχρι τον Μαίο θα έχουν ανοίξει όλες οι κατηγορίες.

Ο κ. Γεωργιάδης εξηγησε ότι στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα μείνουν μόνο τα φάρμακα που κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ. «Το 80% των ασθενών θα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται τα φάρμακα υψηλού κόστους είτε μέσω αποστολής στον τόπου που έχει δηλώσει, είτε στο φαρμακείο της γειτονιάς», όπως είπε.

«Την Αστυνομία δεν την κάλεσα εγώ, αλλά ο επικεφαλής της ΓΑΔΑ»

Αναφερόμενος στα πρόσφατα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ο υπουργός σημείωσε πως έκανε ένα λάθος, δεν προχώρησε σε μήνυση εναντίον του γιατρού του νοσοκομείου.

Δήλωσε ότι ο ίδιος δεν ζήτησε τη σύλληψη του γιατρού. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ο γιατρός τον χτύπησε στο χέρι, κάτι που είδαν οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν.

Τόνισε ότι κατά τα επεισόδια τραυματίστηκε και ο αστυνομικός διευθυντής που ήταν στο σημείο. Ο υπουργός έκανε γνωστό ότι δεν κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία. Το έκανε ο επικεφαλής της ΓΑΔΑ, επειδή θεώρησε ότι υπήρχε πιθανότητα να γίνουν επεισόδια.

Προανήγγειλε πάντως ότι θα επισκεφθεί εκ νέου το νοσοκομείο τις επόμενες ημέρες.

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να παραδώσει στον διαδοχό του το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών, για αυτό, όπως είπε, το υπουργείο θέλει να αξιοποιήσει και το τελευταίο ευρώ απο το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.