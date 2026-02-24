Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος πετάει απευθείας από Γενεύη και θα έχει έκτακτη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η επίσκεψη είναι προγραμματισμένη από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου. Εκτός από τον Ρούμπιο, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει, επίσης, επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.

Θα παραστεί, τέλος, στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Μιχάλης Ιγνατίου, η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή αντικαθιστά τη Βρετανία ως τον πιο σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, κάτι που αλλάζει ριζικά το καθεστώς της χώρας μας. Η συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη το πρωί με τα σημερινά δεδομένα.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), καθώς αντίστοιχη συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί πριν από έναν χρόνο - τον Φεβρουάριο του 2025 - γεγονός που αποτυπώνει τη συστηματική και στενή συνεργασία των δύο πλευρών, καθώς και τη στρατηγική συνέχεια των διμερών σχέσεων.

Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να κυριαρχήσουν όλα τα διμερή ζητήματα, η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας σε σειρά από τομείς, η ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και οι ευρύτερες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν, την Ουκρανία και τη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, αναμένεται να συζητηθούν οι προετοιμασίες για τον επόμενο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος προγραμματίζεται για τους επόμενους μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, με το ζήτημα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της αμερικανικής ατζέντας και να προκαλεί έντονο διεθνή προβληματισμό. Σε αυτό το ασταθές πλαίσιο, ο στενός διμερής συντονισμός μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αναδεικνύεται σε κρίσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση των κοινών στρατηγικών στόχων, ιδίως στον τομέα της περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας.

Στις ΗΠΑ και ο Παπασταύρου

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται, ως γνωστόν, και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος μεταξύ άλλων, συμμετέχει σήμερα στη Διατλαντική Σύνοδο για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου, που πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ.

Η σύνοδος λαμβάνει χώρα παρουσία των Αμερικανών υπουργών Ενέργειας Κρις Ράις και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, καθώς και του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία και στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο.

Ο κ. Παπασταύρου λίγο μετά την άφιξή του στην αμερικανική πρωτεύουσα μίλησε στην εκδήλωση «10 χρόνια συνεργασίας ΗΠΑ–ΕΕ στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αέριου», υπογραμμίζοντας ότι η ενέργεια αποτελεί πυλώνα ασφάλειας και στρατηγικής σύγκλισης μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

Ο υπουργός τόνισε ότι σήμερα σχεδόν το 60% των ευρωπαϊκών εισαγωγών LNG προέρχεται από τις ΗΠΑ, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση τον μεγαλύτερο παγκόσμιο προορισμό αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, προειδοποιώντας ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί η έμμεση επανείσοδός του στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Όπως σημείωσε, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να συνεργαστούν στενά, ώστε να αποτραπούν κινήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη συλλογική ενεργειακή στρατηγική και να αντιμετωπίσουν από κοινού και αποτελεσματικά τις εναλλακτικές διαδρομές του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας.

Στο τραπέζι ο Κάθετος Διάδρομος

«Τον Μάρτιο του 2025, η Ευρωπαϊκή Ενωση ξεκίνησε το φιλόδοξο πρόγραμμα REPowerEU, με στόχο την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το τέλος του 2027. Η Ελλάδα, ως χώρα που αντιμετωπίζει την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, είχε από την αρχή σαφή θέση υπέρ της Ουκρανίας και κατά της ρωσικής επιθετικότητας» τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Κάθετο Διάδρομο, υπογράμμισε ότι «αποτελεί στρατηγικό έργο, όχι μόνο εμπορικά, αλλά και γεωπολιτικά, καθώς συνδέει χώρες όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία και η Ουκρανία. Η επέκτασή του μπορεί να περιλαμβάνει και την Ουγγαρία, τη Σλοβακία ή ακόμη και χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπως η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία. Ο διάδρομος αυτός δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αποτελεί αρτηρία ειρήνης και ευημερίας, συμβάλλοντας στην περιφερειακή σταθερότητα και έχοντας τη δυνατότητα να αποτρέψει συγκρούσεις περισσότερο από ό,τι άλλοι μηχανισμοί ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ».

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε, επίσης, ότι «στην πρόσφατη μηνιαία δημοπρασία, το 98% της διαθέσιμης δυναμικότητας της διαδρομής Route 1 καλύφθηκε, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη δυναμική και αξία του Κάθετου Διαδρόμου».

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται επίσης η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία είχε σειρά σημαντικών επαφών στον Λευκό Οίκο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

