Διαμάχη στη Βουλή για το νομοσχέδιο αυξήσεων κατώτατων μισθών 2025-2027

Ξεκίνησε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας «για αναπροσαρμογή μισθών και καθορισμό κατώτατου μισθού για τα έτη 2025-2027». Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε τις νέες ρυθμίσεις, «ασπίδα προστασίας για όλους τους εργαζόμενους» και διαβεβαίωσε πως μέχρι την τελευταία στιγμή θα είναι ανοιχτή σε βελτιωτικές προτάσεις, ενώ η αντιπολίτευση εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για το αν στόχος της κυβέρνησης είναι οι ουσιαστικές αυξήσεις.

«Μπαίνει ρητή απαγόρευση για οποιαδήποτε μείωση του κατώτατου μισθού. Όποιος πει όχι στο νομοσχέδιο, λέει όχι στην ασπίδα προστασίας των εργαζομένων, λέει όχι στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Εργασίας. «Πρόκειται για ένα νομοθέτημα με αμιγώς κοινωνικό πρόσημο, που εξασφαλίζει για κάθε εργαζόμενο μία ασπίδα προστασίας, μία ελάχιστη αμοιβή, η οποία θα βαίνει μόνο αυξανόμενη, με ρητή απαγόρευση οποιασδήποτε μείωσης και με στόχο την προστασία των εργαζομένων και την αναπτυξιακή ώθηση της παραγωγικότητας και της οικονομίας», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως ανοίγοντας την συζήτηση.

Το νομοσχέδιο, είπε, χτίζει πάνω στη υφιστάμενη κατάσταση. «Ο κατώτατος μισθός ξεκίνησε στα 650 ευρώ το 2019, σήμερα είναι στα 830 ευρώ, με στόχο το 2027 να είμαστε στα 950 ευρώ, σηματοδοτώντας μια αύξηση της τάξεως του 46% από το 2019». «Η κοινοτική οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων και έρχεται και θεσπίζει μία ασπίδα προστασίας για όλους τους εργαζόμενους ανεξαιρέτως. Οι δύο άξονες της ευρωπαϊκής Οδηγίας Η οδηγία έχει δύο άξονες τους οποίους υιοθετούμε: Ο πρώτος, έχει να κάνει με τα κριτήρια και τις αντικειμενικές διαδικασίες για τον καθορισμό και την επικαιροποίηση του κατώτατου μισθού, και ο δεύτερος, με το πώς θα ενισχυθούν στα κράτη μέλη οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας», ανέφερε. Αναπτύσσοντας τον πρώτο άξονα, έμφαση έδωσε η υπουργός στον μαθηματικό τύπο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της αύξησης του κατώτατου μισθού, τονίζοντας ότι «λαμβάνει υπόψη δύο οικονομικά στοιχεία, την ακρίβεια και την αύξηση της ελληνικής παραγωγικότητας». «Μιλάμε μόνο για αύξηση του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο, από το 2027, άρα από την αφετηρία των 950 ευρώ. Ρητά απαγορεύεται μείωση και σημειώνεται ότι από τις 27 χώρες της Ε.Ε., στις 22 προβλέπεται νομοθετικά κατοχυρωμένος κατώτατος μισθός. Το νέο προτεινόμενο μοντέλο, είναι ένα απλό, σαφές, αντικειμενικό, διαφανές σύστημα καθορισμού του κατώτατου μισθού χωρίς εκπλήξεις». Ο δεύτερος άξονας, «έχει να κάνει με την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης, για να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα ενισχύσει την σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα έχουμε ένα χρονικό διάστημα ενός έτους, ώστε με εκτενείς διαβουλεύσεις, τόσο με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, όσο και με τα κόμματα, να ενισχύσουμε και να θωρακίσουμε περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων». Οι τέσσερις καινοτομίες του συστήματος

Η κ. Κεραμέως μίλησε για τέσσερεις καινοτομίες του συστήματος:

- Πρώτον: Ο κατώτατος μισθός προκύπτει από πραγματικά, αντικειμενικά κριτήρια, την ακρίβεια και την αύξηση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας.

- Δεύτερον: Για πρώτη φορά επεκτείνεται και καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα.

- Τρίτον: Υιοθέτηση της ενωσιακής νομοθετικής πρόβλεψης, ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο κατώτατος μισθός.

- Τέταρτον: Για τον καθορισμό αξιοποιούνται αντικειμενικά, οικονομικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

«Το χρέος της Πολιτείας είναι να καθορίσει μια ασπίδα προστασίας για όλους του εργαζόμενους, με επαρκείς κατώτατους μισθούς. Από εκεί και πάνω όμως, οι κοινωνικοί εταίροι είναι ελεύθεροι, έχουν κάθε δυνατότητα να συνάψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες θα προβλέπουν πιο ευνοϊκούς όρους εργασίας», είπε.

Η κ. Κεραμέως έκανε λόγο για ένα «εκτενέστατο και γόνιμο διάλογο, που έγινε με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, την ΕΛΣΤΑΤ και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ενσωματώνοντας ήδη στο νομοσχέδιο συγκεκριμένες προτάσεις που κατατέθηκαν». Συμπλήρωσε δε, ότι «θα είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις μέχρι το τελευταίο λεπτό της συζήτησής του στην ολομέλεια της Βουλής, για να βελτιώσουμε τα προβλήματα». ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Στις τελευταίες θέσεις μισθολογικά η Ελλάδα - Δεν αντιμετωπίζονται απ' την κυβέρνηση οι οικονομικές ανισότητες

«Για το ΠΑΣΟΚ, η εργασία αποτελεί θεμέλιο και της οικονομίας και της κοινωνίας. Ανεξάρτητα σε ποιο βαθμό συμφωνούμε ή διαφωνούμε στο νομοσχέδιο, κάθε πρωτοβουλία διαβούλευσης, ελεύθερου διαλόγου είναι θετική και μπορεί να οδηγεί σε καλύτερες νομοθετικές προσεγγίσεις», τόνισε από την πλευρά του ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης.

Παράλληλα, επικαλούμενος στοιχεία του ΟΟΣΑ τόνισε ότι «η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις σε μισθολογικά θέματα, με τον τρίτο χειρότερο μισθό ανάμεσα στις 35 χώρες του ΟΟΣΑ, έχει το υψηλότερο ποσοστό πολιτών - πάνω από το 65% - που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, ενώ το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών, μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2024, αλλά αντίθετα αυξήθηκε στις χώρες του ΟΟΣΑ».

«Αυτό το τελευταίο πολύ κρίσιμο μέγεθος, αποδεικνύει και την πραγματική αποτυχία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησής της. Ενώ δηλαδή σε απόλυτους αριθμούς τα εισοδήματα φαίνεται να αυξάνονται, η αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών μειώνεται.

Αυτές οι ανισότητες που μεγαλώνουν δεν αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση της ΝΔ», επεσήμανε ο κ. Χρηστίδης και κατέληξε:

«Μας παρουσιάζετε όλες τις τελευταίες ημέρες, μια σειρά αριθμών που αφορούν υποδείγματα άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι στην Ελλάδα, μετά από 15 χρόνια κρίσης, υπάρχουν ειδικές συνθήκες οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο αλγόριθμος τον οποίο προτείνετε. Και όταν μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν αναφερόμαστε μόνο στον κατώτατο μισθό. Αναφερόμαστε σε συνθήκες εργασίας, σε ζητήματα που αφορούν την υγεία, σε ζητήματα τα οποία αφορούν το σήμερα και το αύριο της οικονομίας και της κοινωνίας».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση καθορίζει με λάθος τρόπο τον κατώτατο μισθό

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός, υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση, ενώ φέρνει με καθυστέρηση δύο ετών την ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας, καθορίζει και με λάθος τρόπο την αύξηση και την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, σε σχέση με το κόστος ζωής και την τεράστια ακρίβεια που βιώνουν οι Έλληνες, ενσωματώνοντας με δική της μη ορθή λογική την οδηγία της ΕΕ».

«Καταδικάζετε τους νέους εργαζόμενους στην ανασφάλεια. Δημιουργείτε πλήρη υποχώρηση της πλήρους και σταθερής εργασίας, συρρικνώνετε περαιτέρω τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, απαξιώνετε τον διάλογο» κατηγόρησε την κυβέρνηση ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Οι Έλληνες είναι πρώτοι στους όρους εργασίας και τελευταίοι στους μισθούς. Έχουμε αύξηση του χρόνου εργασίας με μείωση μισθών στην Ευρώπη», ανέφερε.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «φροντίζει να νομοθετεί υπέρ των επιχειρήσεων».

«Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε, είναι πώς να σταματήσει να γίνονται λάστιχο οι εργαζόμενοι, πώς θα δουλεύουν λιγότερο και πως θα έχουν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς τους και αξιοπρεπή διαβίωση. Πώς θα γίνει ουσιαστικός επαναπροσδιορισμός του κατώτατου μισθού, ώστε να είναι βιώσιμος», τόνισε ο κ. Καλαματιανός και πρόσθεσε: «Βασική μας αντίθεση είναι ότι εμείς ζητάμε ενίσχυση όλων των θεσμών, ζητάμε ισχυρές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα συνδέονται με βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ουσιαστική αύξηση των μισθών. Αυτό όμως απαιτεί δημόσιο κοινωνικό διάλογο, βασιζόμενο στα πραγματικά οικονομικά δεδομένα και τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης. Εσείς επιχειρείτε την de facto κατάργηση των συνδικάτων, ενώ αφήνετε παράθυρο για πάγωμα μισθών με επίκληση δημοσιονομικών δεδομένων».

«Η νομοθετική σας πρόταση δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, στην οποία δεν διασφαλίζετε σε καμία περίπτωση αξιοπρεπή διαβίωση. Ο μαθηματικός τύπος που εισηγείστε, θα προβλέπει και πάγωμα του κατώτατου μισθού. Αυτό οδηγεί στην αποτροπή ουσιαστικής αύξησης», κατέληξε.

ΚΚΕ: Ομπρέλα προστασίας των ομίλων το νομοσχέδιο - και όχι των εργαζομένων

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, τάχθηκε κατά του ψευδεπίγραφου νομοσχεδίου, όπως το χαρακτήρισε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «συνεχίζει την ίδια βάρβαρη, αντιεργατική, αντιλαϊκή πολιτική της».

«Δημιουργείτε μια ακόμα ομπρέλα προστασίας των μεγάλων ομίλων. Το νομοσχέδιο σας, μόνο ασπίδα προστασίας δεν αποτελεί για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά νοικοκυριά. Νομοθετείτε μία μόνιμη αθλιότητα. Ο στόχος σας είναι ταξικός. Θα κάνει τη βρώμικη δουλειά υπέρ των επιχειρήσεων με κατώτατους μισθούς γαλέρας», ανέφερε ο κ. Κατσώτης και πρόσθεσε: «Ο πυρήνας της ενωσιακής Οδηγίας, είναι να εξαπατηθούν οι εργαζόμενοι με ψέματα, γιατί, όχι μόνο δεν κατοχυρώνει τον κατώτατο μισθό, αλλά νομιμοποιεί την αθλιότητα κατάργησης των εθνικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Φέτος, μόνο οκτώ συλλογικές συμβάσεις εργασίας έχουν υπογραφεί, και από αυτές, μόνο οι δύο έγιναν υποχρεωτικές. Το παιχνίδι είναι στημένο για το πώς διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός, με τον μαθηματικό συντελεστή που θεσμοθετείτε. Γιατί η ρύθμιση προβλέπει έξι λόγους για να παγώσει ο κατώτατος μισθός. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει επίκληση αυτών των εξαιρέσεων που είναι πολιτική επιλογή του κεφαλαίου», ανέφερε ο κ. Κατσώτης και κατέληξε:

«Αυτό τελικά που επιχειρείτε, είναι να χτυπηθούν τα εργατικά συνδικάτα και είναι επιεικώς απαράδεκτος και έωλος ο ισχυρισμός σας, ότι με τον μαθηματικό τύπο αυξάνονται οι κατώτατοι μισθοί. Το μόνο που διασφαλίζει είναι τους εργοδότες».

Ελληνική Λύση: Να διασφαλιστούν επαρκείς αυξήσεις βασιζόμενες στα πραγματικά δεδομένα

Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, τόνισε ότι «είναι θετικό ότι η κοινοτική οδηγία αφορά την προστασία του κατώτατου μισθού των εργαζομένων», ωστόσο όπως είπε, «τα κόστη διαβίωσης των Ελλήνων έχουν εκτοξευτεί στα ύψη και δεν μπορούν να έχουν μία αξιοπρεπή ζωή. Γι' αυτό πρέπει να διασφαλιστούν επαρκείς αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς, και αυτό θα γίνει μόνο αν βασίζονται σε πραγματικά οικονομικά δεδομένα».

«Οι Έλληνες είναι οι πιο φτωχοί στην ΕΕ. Οι κατώτατοι μισθοί είναι κατά 33% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ», σημείωσε η κ. Αθανασίου.

Υποστήριξε ακόμα, ότι «το νομοσχέδιο θίγει τις συλλογικές συμβάσεις και τα συνταγματικά κεκτημένα των εργαζομένων, ενώ οι αυξήσεις που προβλέπονται είναι αμελητέες σε σχέση με το κόστος ζωής και την τεράστια ακρίβεια που βιώνουν, κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα».

Νέα Αριστερά: Προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης από την κυβέρνηση

Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου, δήλωσε ότι το κόμμα της «καταψηφίζει το νομοσχέδιο» και καταλόγισε στην κυβέρνηση «προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης» διότι όπως είπε, «παραβιάζει το γράμμα και το πνεύμα της Οδηγίας της ΕΕ, στον προσδιορισμό ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης».

Η κ. Φωτίου υποστήριξε ότι «περιορίζει δραστικά την συνδικαλιστική δράση, αναστέλλει το δικαίωμα πραγματικής σύγκλισης μισθών μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα», ενώ τόνισε την ανάγκη «να υπογράφονται απευθείας συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών και εργαζομένων».

«Με συνεχείς λαθροχειρίες νομοθετείτε και μόνος στόχος σας είναι η καθήλωση των μισθών στα χαμηλότερα επίπεδα και η υπονόμευση των εργατικών συνδικάτων. Είναι ένα καταστροφικό μοντέλο προς όφελος του κεφαλαίου», είπε.

ΝΙΚΗ: Η ΝΔ συνεχίζει να εμπαίζει ασύστολα τους εργαζόμενους

Ο ειδικός αγορητής της "Νίκης", Νίκος Παπαδόπουλος, έκανε λόγο για ασάφειες του νομοσχεδίου, υποστήριξε ότι «το μοντέλο του μαθηματικού τύπου για την προσαρμογή των αυξήσεων του κατώτατου μισθού των εργαζομένων είναι περίπλοκο και ανεφάρμοστο» και πρόσθεσε ότι «η ΝΔ συνεχίζει να εμπαίζει ασύστολα τους εργαζόμενους και γενικότερα την ελληνική κοινωνία».

«Ο ΟΟΣΑ μας κατατάσσει στην 36η θέση, λίγο πριν τον πάτο δηλαδή, παρά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ. Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει πλήρη, ασφαλισμένη εργασία και να αφήσει περισσότερο έδαφος για αξιοπρεπείς μισθούς, λαμβάνοντας υπόψη την ανεργία και την ακρίβεια που είναι στα ύψη», επεσήμανε.

Πλεύση Ελευθερίας: Ανάγκη να δείξετε ενδιαφέρον για τους καλλιτέχνες

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας, εστίασε στα τραγικά, όπως τα χαρακτήρισε, προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες, καλώντας την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, να δείξει ενδιαφέρον και να εξετάσει προσεκτικά τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από το κόμμα του.

«Χαιρόμαστε που προσπαθείτε να βελτιώσετε τις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων, όλοι όμως θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία εξαίρεση σε κανέναν κλάδο εργαζομένων, γιατί οι καλλιτέχνες έχουν χτυπηθεί πολύ εργασιακά και είναι έρμαια των εργοδοτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπιμπίλας και συμπλήρωσε: «Είμαστε χωρίς συλλογικές συμβάσεις από την αρχή των μνημονίων, ζούμε περικοπές μισθών, ακρίβεια, οι μισθοί μας είναι πολύ κάτω από τους κατώτατους μισθούς, πεινάνε και μπορώ να πω, ότι μόνο στην Κατοχή οι καλλιτέχνες μπορούσαν να ζήσουν όπως ζούμε σήμερα εμείς».

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: Ανάγκη αποσαφηνίσεων

Ο ειδικός αγορητής των "Σπαρτιατών", Πέτρος Δημητριάδης, ανέφερε ότι το κόμμα του συμφωνεί στην κοινοτική Οδηγία για την βελτίωση των κατώτατων μισθών, όμως, όπως είπε, «πρέπει να είναι ουσιαστικές οι αυξήσεις αλλά και να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα».

«Το θέμα είναι το σχέδιο δράσης, σε ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί», είπε τονίζοντας παράλληλα «την ανάγκη αποσαφηνίσεων, κυρίως για το μαθηματικό μοντέλο που θα καθορίζει την αναπροσαρμογή αύξησης του κατώτατου μισθού».

Ν. Κεραμέως: Όποιος λέει όχι στο νομοσχέδιο, λέει όχι στην ασπίδα προστασίας των εργαζομένων

Απαντώντας η υπουργός Παιδείας στα σχόλια και τις επισημάνσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αντέτεινε ότι η καταστροφολογία που ακούστηκε από ορισμένους είναι εκτός πραγματικότητας, και πρόσθεσε ότι «βεβαίως και τα πράγματα δεν είναι όλα ρόδινα, έχουμε βεβαίως δρόμο μπροστά μας, αλλά πρέπει όλοι να παραδεχτούν ότι έγιναν σημαντικά βελτιωτικά βήματα, και στην αντιμετώπιση της ανεργίας, και στην αύξηση του κατώτατου μισθού».

«Κατανοώ ότι κάθε κόμμα έχει τη στρατηγική του στόχευση. Όμως πρέπει να φύγουμε από το 'όχι σε όλα'... Όποιος λέει όχι στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας, λέει όχι στην αύξηση του κατώτατου μισθού, λέει όχι στο να λαμβάνεται υπόψη η ακρίβεια, λέει όχι στο να επεκταθεί ο κατώτατος μισθός και στους δημοσίους υπαλλήλους, λέει όχι στο να υπάρχει ασπίδα προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους», τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός Εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.