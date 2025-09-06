Την ανάγκη να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα, επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος περιόδευσε στους νομούς Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας.

«Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την Προοδευτική Ελλάδα περιλαμβάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις στον αγροτικό τομέα. Χρειάζεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του για την Προοδευτική Ελλάδα. Στην ύπαιθρο απαιτείται μια μεγάλη αλλαγή: Να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα», τόνισε ο κ. Φάμελλος, στις συναντήσεις του με τον Αγροτικό Σύλλογο Πέλλας, με την Ομάδα Παραγωγών & τον Αγροτικό Σύλλογο 'Αρνισσας και με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Απόλλων» στην Κουλούρα Ημαθίας.

«Στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχουν συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες προχωρούν μπροστά και δείχνουν ότι υπάρχει διέξοδος για το ελληνικό προϊόν, διότι δίνουν πραγματικά καλύτερο εισόδημα στον Έλληνα αγρότη. Αυτό είναι και το πρότυπο το οποίο υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ [...] Έχει αφήσει ο κ. Μητσοτάκης την αγροτική παραγωγή χωρίς στήριξη και ταυτόχρονα έχει αφήσει και τους καταναλωτές χωρίς προστασία. Αντί να σχεδιάζουμε την αγροτική παραγωγή στην πατρίδα μας, για να μείνει ο αγρότης στην ύπαιθρο, έχουμε σκάνδαλα με τους Χασάπηδες και τους Φραπέδες», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στη συνάντηση με το «Δίκτυο Πολιτών για το Περιβάλλον» στα Γιαννιτσά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άκουσε τις ανησυχίες των μελών του Δικτύου για την έλλειψη πρασίνου στην πόλη, για τα σχέδια οικοδόμησης του στρατοπέδου Καψάλη, αλλά και για το πρόβλημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της πόλης με τη Θεσσαλονίκη.

«Είμαστε αντίθετοι με την κατάχρηση των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων. Πρέπει να προχωρήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός και να οριστούν όλες οι χρήσεις γης. Και δεν μπορεί ο στρατός ούτε γενικότερα το δημόσιο να κερδοσκοπεί με όρους Real Estate» τόνισε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε την ανάγκη της σιδηροδρομικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. «Η βόρεια Ελλάδα πρέπει να γίνει case study για ένα πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο και ανατροπή των συγκοινωνιακών συνηθειών» είπε χαρακτηριστικά.

Κατά την επίσκεψη του στο Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης ενημερώθηκε για τις ελλείψεις γιατρών και λοιπού προσωπικού σε όλες τις δομές Υγείας στο νομό Πέλλας.

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, για τον διπλασιασμό των αμοιβών των γιατρών, για την αύξηση του ωρομισθίου των νοσηλευτών, για την ένταξη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στα Βαρέα και Ανθυγιεινά και για την ανάγκη για 15.000 μόνιμες προσλήψεις.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισκέφθηκε τον Σύλλογο Ατόμων με Αυτισμό «ΜΑμΑ» στη Βέροια, επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στο Οινοποιείο «Κυρ-Γιάννη στο Γιαννακοχώρι και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιατζίδη και περιόδευσε σε Γιαννιτσά και Βέροια μαζί με τοπικά στελέχη και μέλη του κόμματος, συνομιλώντας με πολίτες και επαγγελματίες.

Κατά την περιοδεία του στην Πιερία συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και την Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας και σημείωσε πως οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους.

«Ο τουριστικός τομέας στην Ελλάδα έχει πάρα πολλές δυνατότητες, αν βασίζεται σε ένα ενιαίο και οργανωμένο σχέδιο. Σήμερα στην Πιερία διαπιστώσαμε ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί κυριολεκτικά στην τύχη τους. Δεν υπάρχει σχεδιασμός ώστε το τουριστικό προϊόν να μην έχει μόνο θερινό χαρακτήρα, αλλά να συνδυάζεται με τα πλούσια ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Ούτε καν είναι ολοκληρωμένα συνδεδεμένο με το πρωτογενές προϊόν της περιοχής", είπε ο κ. Φάμελλος και πρόσθεσε: "Παράλληλα, οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν τα σοβαρά προβλήματα της ακρίβειας, έχουν σοβαρά προβλήματα στο εργατικό δυναμικό και υπάρχει και αθέμιτος, παράτυπος ανταγωνισμός. Και από την βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και από άλλες παράτυπες μορφές τουρισμού. Γι' αυτό λέω ότι οι μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους.

Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ως προς τη φορολόγησή τους. Ένα κρίσιμο θέμα έχει να κάνει και με το τέλος ανθεκτικότητας. Δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση στις τοπικές επιχειρήσεις, στον ελληνικό τουρισμό από το τέλος ανθεκτικότητας, που με άδικο τρόπο και χωρίς δίκαιη κατανομή εισπράττει η κυβέρνηση.

Γι' αυτό τον λόγο, χρειάζεται μία συνολική ανατροπή και του τουριστικού προϊόντος, ώστε να είναι σχεδιασμένο να επιμηκυνθεί, να υπάρξει επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους εργαζόμενους του τουρισμού και να υπάρξει μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις, οι οποίες και στην Πιερία παραπονιούνται για το πολύ μεγάλο κόστος ενέργειας, για το πολύ μεγάλο τραπεζικό κόστος και για την ελλιπή πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις.

'Αρα, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία, που θα δουλεύει για την ελληνική επιχειρηματικότητα, για την ελληνική εργασία, σε σχέση με το ελληνικό περιβάλλον, και όχι για τα καρτέλ που υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης».

