Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουλίου, με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θάνο Πετραλιά.

Όπως ανακοινώθηκε, αντικείμενο της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αποτέλεσε ο κανονισμός SAFE και η εφαρμογή της κράτησης του 6% υπέρ των Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων στο επιπλέον εξοπλιστικό πρόγραμμα.

Όσον αφορά τον κανονισμό SAFE, ο κ. Πετραλιάς ανέφερε ότι θα μελετήσει τη δυνατότητα αύξησης του δημοσιονομικού χώρου, ώστε να μπορούν να ενταχθούν τα υπάρχοντα εξοπλιστικά προγράμματα.

Δεδομένης της αύξησης στις αμυντικές δαπάνες από το 12ετές Μακροπρόθεσμο Εξοπλιστικό Πρόγραμμα «Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών» (ΜΠΑΕ) και το Rearm Europe, συμφωνήθηκε οι ετήσιες κρατήσεις επί των αμυντικών δαπανών υπέρ των Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων να υπολογίζονται με βάση τον υψηλό μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, ώστε να διασφαλιστεί η ενίσχυση των Ταμείων.

Ο κ. Πετραλιάς, όπως προστίθεται στην ανακοίνωση, δέχθηκε τα ποσά που τυχόν θα υπερβαίνουν τον υψηλό μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας να μην επιστρέφονται στο υπουργείο Οικονομικών, αλλά να διατίθενται για το στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον κ. Πετραλιά για τη συνεργασία και τη βοήθεια στο στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

