Στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού, στην Ξάνθη, βρέθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων ο Νίκος Δένδιας.
Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα στην οποία θα παράγοντα drones FPV στη χώρα στο πλαίσιο της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε, επίσης, «τη χαρά να ανταλλάξω ευχές με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας και να ακούσω τα κάλαντα των Χριστουγέννων από τη χορωδία της ΤΑΞΥΠ».
Παραμονή Χριστουγέννων στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού, στην #Ξάνθη, όπου δημιουργείται η δεύτερη μονάδα παραγωγής drones FPV στη χώρα μας, στο πλαίσιο της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή.— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 24, 2025
Είχα επίσης τη χαρά να ανταλλάξω ευχές με τα στελέχη & τους οπλίτες… pic.twitter.com/NbMTUhncLF
- Κακλαμάνης: Ιστορική μορφή του κοινοβουλευτισμού η Σύλβα Ακρίτα, υπηρέτησε την πολιτική και τον συνάνθρωπο
- Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να προσφέρουμε ευκαιρίες στη νέα γενιά
- Κυρανάκης: 23 νέα τρένα και ανακαίνιση υποδομών – Τι αλλάζει στον σιδηρόδρομο έως το 2027
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.