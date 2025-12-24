Λογαριασμός
Στη δεύτερη μονάδα παραγωγής drone στην Ξάνθη ο Δένδιας για τα Χριστούγεννα

Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα στην οποία θα παράγοντα drones FPV στη χώρα στο πλαίσιο της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή

Δένδιας

Στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού, στην Ξάνθη, βρέθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων ο Νίκος Δένδιας.

Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα στην οποία θα παράγοντα drones FPV στη χώρα στο πλαίσιο της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε, επίσης, «τη χαρά να ανταλλάξω ευχές με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας και να ακούσω τα κάλαντα των Χριστουγέννων από τη χορωδία της ΤΑΞΥΠ».

