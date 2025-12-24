Στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού, στην Ξάνθη, βρέθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων ο Νίκος Δένδιας.

Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα στην οποία θα παράγοντα drones FPV στη χώρα στο πλαίσιο της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε, επίσης, «τη χαρά να ανταλλάξω ευχές με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας και να ακούσω τα κάλαντα των Χριστουγέννων από τη χορωδία της ΤΑΞΥΠ».

Παραμονή Χριστουγέννων στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού, στην #Ξάνθη, όπου δημιουργείται η δεύτερη μονάδα παραγωγής drones FPV στη χώρα μας, στο πλαίσιο της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή.



Είχα επίσης τη χαρά να ανταλλάξω ευχές με τα στελέχη & τους οπλίτες… pic.twitter.com/NbMTUhncLF — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 24, 2025

Πηγή: skai.gr

