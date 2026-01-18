Λογαριασμός
Δένδιας: «Η μάχη κατά της βίας και της τρομοκρατίας συνεχίζεται»

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τη σημερινή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων της Τρομοκρατίας στην Ελλάδα

Δένδιας

«Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας στη χώρα μας και παραμένουμε σταθερά στο πλευρό των οικογενειών τους. Η ιδεολογική μάχη απέναντι σε κάθε μορφή βίας που υπονομεύει τη Δημοκρατία και την κοινωνική ειρήνη, είναι συνεχής». Αυτό ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για τη σημερινή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων της Τρομοκρατίας στην Ελλάδα.

Νίκος Δένδιας
