Δένδιας: «Η μάχη κατά της βίας και της τρομοκρατίας συνεχίζεται»

«Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας στη χώρα μας και παραμένουμε σταθερά στο πλευρό των οικογενειών τους. Η ιδεολογική μάχη απέναντι σε κάθε μορφή βίας που υπονομεύει τη Δημοκρατία και την κοινωνική ειρήνη, είναι συνεχής». Αυτό ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για τη σημερινή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων της Τρομοκρατίας στην Ελλάδα.

