Δένδιας: Η αναδημιουργία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι ο καθρέφτης της αυτοπεποίθησης της πατρίδας μας, είναι η όψη της νέας Ελλάδας

Το υπουργείο που αναδημιουργείται δεν είναι μόνο ο χώρος της 'Αμυνας. Είναι ο καθρέφτης της αυτοπεποίθησης της πατρίδας μας, της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα. Είναι η νέα, γεμάτη αυτοπεποίθηση, όψη της νέας Ελλάδας.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, που πραγματοποιήθηκε ενώπιον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και παρουσία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, στον περιβάλλοντα χώρο του στρατοπέδου «Παπάγου».

Η νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, όπως και η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», τα αποκαλυπτήρια της οποίας πραγματοποιήθηκαν από τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας Νίκο Δένδια στις 26 Μαρτίου 2025, αποτελούν έργο του καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κώστα Βαρώτσου και εντάσσονται στο συνολικό έργο «Ανάπλασης του Περιβάλλοντος Χώρου του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας». Το κόστος καλύφθηκε από δωρεά της METLEN Energy and Metals.

Εκτός από τη νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου και την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», το έργο «Ανάπλαση του Περιβάλλοντος Χώρου του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας» περιλαμβάνει τη φύτευση δύο αλσυλλίων ελαιών δεξιά και αριστερά του Μνημείου, τη δημιουργία νέας βιοκλιματικής όψης του υπουργείου, την ανακαίνιση του χώρου υποδοχής των υπουργών και των εκλεκτών ξένων προσκεκλημένων, την κατασκευή κτιρίου Ηλεκτρονικού Πολέμου και υπόγειου χώρου στάθμευσης στα πρότυπα της Βουλής των Ελλήνων.

Στην ομιλία του, ο κ. Δένδιας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τα κτίρια, «ιδίως αυτά που στεγάζουν θεσμούς, είναι μάρτυρες κοινωνικών αντιλήψεων, κουλτούρας, πολιτισμού».

«Η εξέλιξη ενός κτιρίου - θεσμού συνιστά αλλαγή και πρόοδο και η νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας εκφράζει τη νέα εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων» πρόσθεσε.

«Σηματοδοτεί» εξήγησε, την αντίληψη που διέπει τη μεγάλη μεταρρύθμιση με τίτλο «Ατζέντα 2030» που υλοποιούμε στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

«Αλλαγή δομών. Αλλαγή μέσων. Αλλαγή κουλτούρας. Αλλαγή αντίληψης. Το πέρασμα στον 21ο αιώνα. Η μετάβαση στη νέα εποχή» συμπλήρωσε.

«Όχι ως δυνητική πολιτική επιλογή, αλλά ως αναγκαία συνθήκη για τη διασφάλιση της κυριαρχίας, της ευημερίας, της ελευθερίας της Ελλάδας» υπογράμμισε.

«Η νέα εικόνα του υπουργείου δεν συνιστά απλώς αισθητική παρέμβαση. Συνιστά τον συμβολισμό της προσαρμογής στις νέες συνθήκες και στις νέες απαιτήσεις. Συνιστά εξέλιξη και αναβάθμιση. Συνιστά αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή φιλοσοφίας του θεσμού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Γιατί μπορούμε να αλλάξουμε. Μπορούμε να εξελιχθούμε» ανέλυσε.

Εξήγησε ότι φαινόταν αδιανόητο «πριν από δύο χρόνια το ότι η χώρα θα κατασκεύαζε τα δικά της Drones και Anti-Drone συστήματα. Ότι θα υλοποιούσε προγράμματα καινοτόμων προϊόντων για τις Ένοπλες Δυνάμεις της, όπως αυτά που γέμισαν με υπερηφάνεια τον Ελληνικό Λαό χθες στη παρέλαση στη Θεσσαλονίκη».

«Εξίσου αδιανόητο φαίνονταν πως ο εξορθολογισμός της οργανωτικής και ιεραρχικής Δομής θα απέφερε εξοικονομήσεις, που επιτρέπουν σημαντικές αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους κληρωτούς, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Χωρίς επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου» πρόσθεσε.

«Ένα νέο υπόδειγμα. Ένα υγιές, φιλελεύθερο, ενάρετο υπόδειγμα. Μπορούμε να το διευρύνουμε. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα το ανθρώπινο κεφάλαιο της πατρίδας. Αρκεί να το παρακινήσουμε. Να το κινητροδοτήσουμε. Να του προσφέρουμε ένα σταθερό και νοήμον πλαίσιο που θα επιτρέψει να αναπτύξει τις δεξιότητες του» επισήμανε.

Και συνέχισε: «Να δώσουμε όραμα. Να δώσουμε ελπίδα - να δώσουμε προοπτική, να δώσουμε περηφάνεια, ουσία και εθνική αποστολή. Όχι να δίνουμε βαθμούς χωρίς νόημα. Συνταγματάρχες χωρίς Συντάγματα. Πλοίαρχοι χωρίς πλοία. Σμήναρχοι χωρίς Σμηναρχίες. Και από την άλλη, διμοιρίες χωρίς Λοχία. Λόχοι χωρίς Επιλοχία».

«Ποια απειλή μπορούμε να αποτρέψουμε με τέτοιες συνταγές;» αναρωτήθηκε ο κ. Δένδιας.

«Οφείλουμε να ξεπεράσουμε τη κουλτούρα του στατικού, του αποσπασματικού, του ξεπερασμένου.

Είμαστε υποχρεωμένοι να «αναγνώσουμε» την Ελλάδα και βέβαια τα κτίριά της. Ιδίως αυτά που εκφράζουν τους θεσμούς του Κράτους. Να «επέμβουμε» όπου απαιτείται.

Είμαστε υποχρεωμένοι να κωδικοποιήσουμε τους τρόπους αυτής της επέμβασης, ώστε να καταστούν αντιληπτοί ως συμβολισμοί από την Ελληνίδα και τον Έλληνα πολίτη» ξεκαθάρισε.

«Οι αλλαγές πρέπει να εκφράζουν την ατζέντα του φιλόδοξου εκσυγχρονισμού που απαιτούν οι καιροί. Και πρέπει οι συμβολισμοί να συμπαρασύρουν και τους συμπολίτες μας που αδυνατούν μέχρι σήμερα να κατανοήσουν την ταχύτητα των εξελίξεων που ζούμε.

Γιατί μαζί με την αλλαγή πρέπει να διατηρήσουμε και την Εθνική μας Ενότητα. Να κατανοήσουν όλοι οι Έλληνες ότι ο κόσμος γύρω μας έχει οριστικά αλλάξει» εξήγησε.

Για τη νέα όψη, ο κ. Δένδιας είπε: «Η χρήση νέων υλικών προσδιορίζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει γύρω μας. Το γυαλί, το μέταλλο είναι σύγχρονα υλικά.

Ο κ. Βαρώτσος κατορθώνει να τα ενώσει αρμονικά συνδέοντας το Μνημείο της «Κιβωτού της Μνήμης» με το κτίριο του υπουργείου. Στην πραγματικότητα συνδέει με μοναδικό τρόπο το παρελθόν μας με το μέλλον μας. Το γυαλί αναδεικνύει με τη διαύγειά του το εγκώμιο στους 121.692 νεκρούς των πολέμων της Ελλάδας. Το ένδοξο διαυγές καταυγάζον παρελθόν της. Το μνημείο, όπως έχει πει χαρακτηριστικά ο δημιουργός του, δεν είναι μνημείο ταφικής τέχνης. Είναι άνωση, ανάταξη, ανάσταση. Είναι ενατένιση προς τον Αττικό Ουρανό, τον Ουρανό της Ελλάδας για τον οποίο οι τιμώμενοι κατέθεσαν τη ζωή τους».

Και πρόσθεσε: «Το ευθύ μέταλλο απεικονίζει με την αυστηρή και συμπαγή δομή του τη σιγουριά και τη δωρικότητα που μας οδηγεί στο μέλλον.

Οι κατακόρυφες συστοιχίες των 30μετρων λευκών περσίδων έχουν επίσης προσανατολισμό στον ουρανό και στο μέλλον. Σε ένα λαμπρό μέλλον.

Συμβολίζουν τις πτυχές και της ευζωνικής φουστανέλας και μη όντας σε ίσες αποστάσεις, δημιουργούν κίονες που παραπέμπουν στην Ελληνική Αρχαιότητα, και συμβολίζουν με τριπλή οριζόντια διάκριση, την οριζόντια διακλαδικότητα των 3 όπλων. Δημιουργείται μια σύζευξη ισχυρή, διαυγής ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Ανάμεσα στην παράδοση και στην πρόοδο. Το άνοιγμα στο καινούργιο, στο καινοτόμο προϋποθέτει τα στέρεα θεμέλια του σεβασμού στην παράδοση».

«Και ανάμεσα στο Μνημείο και το κτίριο η μοναδική ελλειψοειδής κλίμακα» δήλωσε και ανέλυσε: «Η πλατύτερη σκάλα στην Ελλάδα. Λιτή, αλλά ταυτόχρονα αέρινη και πλατιά, σαν αγκαλιά της Παναγίας, Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων και Υπερμάχου Στρατηγού των Ελλήνων. Η εικόνα της βρίσκεται στην είσοδο, στην απόληξη αυτής της σκάλας. Η σκάλα είναι έργο τέχνης από μόνη της. Σχεδιασμένη να συμβολίζει την ομαλή, ασφαλή, προστατευμένη άνωθεν, μετάβαση της Ελλάδας από το παρελθόν στο μέλλον».

«Το Μνημείο και το εμπρόσθιο τμήμα του κτιρίου πλαισιώνεται από επιπλέον χώρους πρασίνου με 500 νέα φυτά και δενδρύλλια, που μας προσέφερε ο Δήμος Αθηναίων, βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Προστίθενται στα 1000 δένδρα που έχουμε ήδη φυτεύσει, και τα 2 αλσύλλια με 28 και 25 ελιές το καθένα, που συμβολίζουν την 28η Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου» συμπλήρωσε.

Για την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης» ξεκαθάρισε ότι «θα καταστεί άμεσα επισκέψιμη στο ευρύ κοινό, ώστε κάθε συμπολίτης μας να έχει τη δυνατότητα να αποτίει φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα».

Για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο υπουργός ανέφερε ότι «με δεδομένο το νέο ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του 'Αγνωστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείου Εθνικής Ενότητας και κοινής Ιστορικής Αναφοράς. Αναφορά μνήμης και σεβασμού στον 'Αγνωστο νεκρό των πολέμων της Ελλάδας».

«Η βιοκλιματική αναμόρφωση του κτιρίου δεν περιορίζεται στο έργο που βλέπετε μπροστά σας. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναλάβει το κόστος ολοκλήρωσης του εξωτερικού του κτιρίου. Και τα ΕΛΠΕ, θα εκσυγχρονίσουν το εσωτερικό του κτιρίου. Δωρεές που έρχονται σε συνέχεια αυτών του κ. Θάνου Λασκαρίδη, του κ. Γεώργιου Περιστέρη, του κ. Κρίστιαν Χατζημηνά, του κ. Ηρακλή Προκοπάκη, της κυρίας Ιωάννας Μαρτίνου, του κ. Γιάννη Ρέτσου» πρόσθεσε.

«Ο εκσυγχρονισμός του υπουργείου θα ολοκληρωθεί λοιπόν κατά συντριπτικό ποσοστό με ιδιωτικές συνεισφορές, χωρίς δαπάνη του Έλληνα πολίτη. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες» ανέφερε.

«Η αλλαγή στο υπουργείο αποτελεί συμβολισμό, αλλά και σαφή διακήρυξη προθέσεων. Διακήρυξη Urbi et Orbi ότι η 'Αμυνα της χώρας δεν εγκλωβίζεται στο χθες. Πορεύεται στον 21ο αιώνα με αποφασιστικότητα και τόλμη. Αλλά και με αισθητική αλλά και με περιβαλλοντική συνείδηση. Διακήρυξη ότι η εικόνα, οι συμβολισμοί, η μνήμη, η αισθητική έχουν θέση στον πυρήνα της Εθνικής αμυντικής ταυτότητας. Οι εικόνες δεν είναι ουδέτερες. Τροφοδοτούν συνειδήσεις και αντιλήψεις, ιδιαίτερα των νέων Ελλήνων» ανέλυσε.

«Το έργο του κ. Κώστα Βαρώτσου αποτελεί ταυτόχρονα σύμβολο και τεκμήριο. Σύμβολο της Ελλάδας που εκσυγχρονίζεται. Τεκμήριο της Εθνικής 'Αμυνας που επενδύει στην ισχύ, στη βιωσιμότητα, στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια, στο ανθρώπινο δυναμικό μας» επισήμανε.

«Η νέα όψη του υπουργείου είναι η αρχιτεκτονική έκφραση του νέου μας αφηγήματος. Του Νέου Αποτρεπτικού Δόγματος, της Νέας Δομής Δυνάμεων, του Νέου Οικοσυστήματος Αμυντικής Καινοτομίας της Αναγέννησης της Αμυντικής μας Βιομηχανίας, του πρώτου στην Ιστορία μας 12ετούς Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών, της Νέας Θητείας, της Νέας Εφεδρείας, του Νέου Μισθολογίου, του Νέου Συστήματος Ιεραρχίας και Υπηρεσιακής Εξέλιξης, του Νέου Πλαισίου Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, του Νέου Πλαισίου παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών, του Νέου Πλαισίου Υπηρεσιών ποιότητας ζωής των στελεχών, του Νέου Οικιστικού Προγράμματος του μεγαλύτερου στην Ιστορία της Ελλάδας, της «Ασπίδας του Αχιλλέα», του Θόλου συνολικής προστασίας της χώρας, του Νέου Στρατού με συστήματα Drones και Anti-drone, του Νέου Ναυτικού, με τις υπερσύγχρονες Φρεγάτες Belharra και Bergamini, της Νέας Αεροπορίας με τα νέα αντιαεροπορικά, τα αντιπυραυλικά, τα F-35 και τα Loyal Wingman» υπογράμμισε.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό που πίστεψε στην Ατζέντα «2030», και τη στηρίζει γιατί γνωρίζω καλά ότι δεν είναι χωρίς πολιτικό κόστος. Όμως αυτές οι επιλογές, με αφετηρία το 2030, θα επιτρέψουν στον Ελληνισμό να διαθέτει τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην Ιστορία της Νέας Ελλάδας» τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Η Ελλάδα πορεύεται σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον ασταθές και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Στον 21ο αιώνα η ισχύς δημιουργεί Δίκαιο. «Might makes right» αντί για «Right makes might», όπως λένε οι Αγγλοσάξονες. Η Αποτροπή δια της ισχύος είναι όρος εθνικής μας επιβίωσης. Αλλιώς ο Ελληνικός Λαός δεν θα είναι κύριος της μοίρας του. Και τη δυνατότητα αποτροπής οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε, όχι στατικά, σαν απλή αντιπαράταξη δυνάμεων. Σ' αυτή την περίπτωση δεν θα πετύχουμε. Η απειλή είναι δεκαπλάσια. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε δυναμικά, σαν συναγωνισμό οικονομιών, δυνατοτήτων ανθρωπίνου κεφαλαίου, εξέλιξης και καινοτομίας. Η προσπάθειά μας αφορά στη δυνατότητα να μοχλεύσουμε, να δημιουργήσουμε υπόδειγμα της αναγκαίας συλλογικής προσπάθειας» ξεκαθάρισε υπουργός.

Και αναφέρθηκε στην εισαγωγή της καινοτομίας, την εξυγίανση των δομών, τη σύγκρουση με τις αγκυλώσεις, την ενίσχυση των θεσμών, την καλυτέρευση των μισθών και των συνθηκών ζωής για τα στελέχη μας μέσα από εξοικονομήσεις, χωρίς επιβάρυνση του Έλληνα πολίτη και επίσης των εγγυήσεων κατά της διαφθοράς.

«Η νέα όψη του υπουργείου 'Αμυνας είναι αρχιτεκτονικό δημιούργημα αλλά είναι και ένας μεγάλος καθρέφτης. Αντανακλά την αδιάκοπη συνέχεια του Ελληνισμού, την Ιστορία του, την πορεία του προς το μέλλον. Είναι ένα μήνυμα για την εθνική μας ενότητα. Μήνυμα ότι οι Έλληνες δεν επαναπαυόμαστε σε αναχρονιστικές αγκυλώσεις» υπογράμμισε.

Στην τελετή αποκαλυπτηρίων απηύθυναν χαιρετισμό ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο καθηγητής κ. Βαρώτσος και ο ταξίαρχος επί τιμή, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN Energy and Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Στην τελετή παρευρέθησαν, επίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός 'Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλειος Πάλμας, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με αρμοδιότητα τον Αθλητισμό, Γιάννης Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Θανάσης Δαβάκης, άλλοι υφυπουργοί της κυβέρνησης, 111 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές κομμάτων της Αντιπολίτευσης, ευρωβουλευτές, ο ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Βαγγέλης Μεϊμαράκης, η πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Ντόρα Μπακογιάννη, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος, οι βουλευτές και πρώην υπουργοί Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και Ευάγγελος Αποστολάκης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας Αντώνιος Οικονόμου και ο πρώην υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Πάνος Καμμένος.

Παρέστησαν, επίσης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ιωάννης Τρεπεκλής, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Παρόντες ήταν ακόμη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου Νικόδημος ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, οι Μητροπολίτες Ηλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος Γεώργιος, Ιωαννίνων Μάξιμος, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, Μάνης Χρυσόστομος, Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Σύρου, Τήνου, 'Ανδρου, Κέας και Μήλου Δωρόθεος, Φθιώτιδας Συμεών, δήμαρχοι της Αττικής, εκπρόσωποι της Δικαιοσύνης και της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, δωρητές των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, ξένων διπλωματικών αρχών και Ακόλουθοι 'Αμυνας.

Κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων έλαβε χώρα δρώμενο σε σκηνοθετική επιμέλεια της Σοφίας Σπυράτου και της καλλιτεχνικής της ομάδας. Αφηγητές της εκδήλωσης ήταν η 'Αντζελα Γκερέκου και ο 'Αρης Σακελλαρίδης, με ερμηνευτές τους Μανώλη Μητσιά και 'Αγγελο Παπαδημητρίου, υπό τη μουσική διεύθυνση του Αρχιμουσικού Πλωτάρχη Ευστράτιου Σίτσα ΠΝ και συνοδεία τμήματος της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το σενάριο και τα κείμενα είχε επιμεληθεί ο Λάμπρος Λιάβας, ενώ την ενδυματολογική επιμέλεια είχε η Ντέμη Βαλθιώτη. Στο δρώμενο συμμετείχαν και σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της Στρατιωτικής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Ναυτικών Αξιωματικών.

