Εκδήλωση στην τουρκική πρεσβεία για τα 102 χρόνια από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

"Οι ομοιότητές μας είναι συχνά μεγαλύτερες από τις διαφορές μας. Και η γειτνίασή μας δεν φέρνει μόνο προκλήσεις, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για συνεργασία" τόνισε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα Τσαγατάι Ερτσιγιές κατά την αποψινή (Τετάρτη) εκδήλωση.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είπε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από γείτονες, είναι δύο έθνη που συνδέονται γεωγραφικά, ιστορικά, πολιτισμικά και ανθρώπινα. Σημείωσε ότι τα τελευταία τρία χρόνια, αναζωογονήθηκαν οι δίαυλοι διαλόγου, αυξήθηκαν οι επαφές υψηλού επιπέδου και πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις. Έκανε λόγο για "πραγματική πρόοδο στον τομέα του εμπορίου, των επενδύσεων, του τουρισμού και του πολιτισμού" και είπε ότι πέρυσι, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες επισκέφθηκαν την Ελλάδα, ενώ πάνω από 700.000 Έλληνες ταξίδεψαν στην Τουρκία και αυτή "η θετική τάση συνεχίζεται και φέτος".

Και προσέθεσε: "Είμαι βέβαιος ότι η διατήρηση αυτής της δυναμικής θα αποφέρει ακόμη μεγαλύτερα αμοιβαία οφέλη και θα καλλιεργήσει ένα εποικοδομητικό κλίμα για την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προβλημάτων μας.

Με αυτό το πνεύμα, ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη στην Τουρκία για την επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Συνεργασίας".

Τέλος αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος είπε ότι Ελλάδα και Τουρκία μπορούν να κάνουν εφικτή την ειρήνη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι όλα τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών μπορούν να επιλυθούν μέσω ειλικρινούς και ουσιαστικού διαλόγου, βασισμένου στο διεθνές δίκαιο και την καλή γειτονία.

"Ως στενοί γείτονες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, το πραγματικό μας συμφέρον έγκειται στη συνεργασία, όχι στην αντιπαράθεση" είπε ο κ. Ερτσιγιές.

Να σημειωθεί ότι έπειτα από αρκετά χρόνια υπηρεσίας στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, αναχωρεί για την Άγκυρα η επικεφαλής του γραφείου Τύπου Ντοϊγκού Λέλογλου.

Παρούσες στην εκδήλωση της τουρκικής πρεσβείας ήταν μεταξύ άλλων, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η πρώην υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, καθώς και ξένοι και Έλληνες διπλωμάτες και στρατιωτικοί.

Ολόκληρη η ομιλία του Τούρκου Πρέσβη:

Ακριβώς σαν σήμερα, το 1923, η Δημοκρατία μας ιδρύθηκε από τον μεγάλο και οραματιστή ηγέτη μας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ—μετά από έναν

νικηφόρο πόλεμο ανεξαρτησίας και την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης.

Αυτή η στιγμή σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά συνέχεια της ιστορίας του έθνους μας—τη γέννηση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και κυρίαρχου

έθνους-κράτους. Τα τελευταία 102 χρόνια, η Τουρκία έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο—από τη δημοκρατική διακυβέρνηση και την οικονομική ανάπτυξη

έως την παγκόσμια διπλωματία και τον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Σήμερα, η χώρα μας συγκαταλέγεται στις 20 κορυφαίες οικονομίες του κόσμου, τροφοδοτούμενη από έναν δυναμικό ιδιωτικό τομέα, νεαρό και μορφωμένο πληθυσμό, προηγμένες βιομηχανίες και ένα πνεύμα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Οι εξαγωγές μας προβλέπεται να φτάσουν τα 290 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος — από βασικά βιομηχανικά αγαθά έως εξελιγμένες αμυντικές τεχνολογίες.

Είμαστε επίσης περήφανοι που έχουμε το τρίτο μεγαλύτερο διπλωματικό δίκτυο στον κόσμο με 263 διπλωματικές αποστολές — μια απόδειξη της δέσμευσής μας στη διεθνή συνεργασία και τον εποικοδομητικό διάλογο.

Η Τουρκία σήμερα είναι ένα ισχυρό, σίγουρο, υπεύθυνο και ενεργό μέλος της διεθνούς κοινότητας. Συνεχίζουμε να διαδραματίζουμε βασικό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας — τόσο στην περιοχή μας όσο και πέραν αυτής.



Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,

Καθώς συγκεντρωνόμαστε εδώ, επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από γείτονες.

Είμαστε δύο έθνη που συνδέονται με τη γεωγραφία, την ιστορία, τον πολιτισμό και τον λαό μας.

Οι ομοιότητές μας είναι συχνά μεγαλύτερες από τις διαφορές μας.

Και η εγγύτητά μας δεν φέρνει μόνο προκλήσεις — αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για συνεργασία.

Τα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε αναζωογονήσει τους διαύλους επικοινωνίας μας, έχουμε αυξήσει τις επαφές υψηλού επιπέδου, έχουμε πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις και έχουμε ξεκινήσει κοινά έργα που ήδη παράγουν απτά αποτελέσματα.

Βλέπουμε πραγματική πρόοδο στο εμπόριο, τις επενδύσεις, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Πέρυσι, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες επισκέφθηκαν την Ελλάδα, ενώ πάνω από 700.000 Έλληνες ταξίδεψαν στην Τουρκία. Αυτή η θετική τάση

συνεχίζεται φέτος. Το διμερές εμπόριο έφτασε τα 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ πέρυσι με μια περαιτέρω αύξηση 10% μόνο τους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους. Είμαι βέβαιος ότι η διατήρηση αυτής της δυναμικής θα φέρει ακόμη μεγαλύτερα αμοιβαία οφέλη —και θα καλλιεργήσει μια εποικοδομητική ατμόσφαιρα για την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων ζητημάτων μας.

Με αυτό το πνεύμα, προσβλέπουμε στην υποδοχή του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στην Τουρκία για την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου.

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,

Ο Υπουργός Εξωτερικών μας, κ. Χακάν Φιντάν, δήλωσε πρόσφατα: «Η αιώνια ειρήνη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι δυνατή στο Αιγαίο Πέλαγος — ας την κάνουμε δυνατή. Είναι επίσης δυνατή στη Μεσόγειο — ας την κάνουμε και αυτή δυνατή».

Η Τουρκία είναι έτοιμη, με την πολιτική βούληση και το θάρρος, να μετατρέψει αυτό το όραμα σε πραγματικότητα.

Πιστεύω ακράδαντα ότι όλα τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών μας μπορούν να επιλυθούν μέσω ειλικρινούς και ουσιαστικού διαλόγου, βασισμένου στο διεθνές δίκαιο και την καλή γειτονία.

Πρέπει να σεβόμαστε τα νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα ο ένας του άλλου. Πρέπει να αντλούμε αρμονία, όχι εχθρότητα, από την κοινή μας ιστορία.

Πρέπει να βασιστούμε στη σοφία και την κοινή λογική, προχωρώντας με αυτοπεποίθηση, αφήνοντας στην άκρη αβάσιμους φόβους, προκαταλήψεις και λανθασμένες αντιλήψεις — ειδικά εκείνες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ελλάδα.

Ως στενοί γείτονες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, το πραγματικό μας συμφέρον έγκειται στη συνεργασία, όχι στην αντιπαράθεση.

Γι' αυτό συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τον διάλογο αντί της αποδέσμευσης, τη συνεργασία αντί της αντιπαράθεσης και την κοινή πρόοδο αντί του κατακερματισμού

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

