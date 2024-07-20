Στην μαύρη επέτειο των 50 ετών από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε στην μαύρη επέτειο των 50 ετών από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα γράφει:

«50 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.

Δεν ξεχνάμε.Τιμάμε κι ευγνωμονούμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπιστηκαν την ελευθερία της Μεγαλονήσου.

Δεν συμβιβαζόμαστε με τη συνέχιση της παράνομης κατοχής κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

Για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις η Κύπρος κείται πλησίον.

Αγωνιζόμαστε σε απόλυτη σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία για την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης επί τη βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών".

Αυτά επισημαίνει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, στην ανάρτηση του στον προσωπικο λογαριασμό του στο " Χ ", με αφορμη τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, επισυνάπτοντας φωτογραφία από το μνημείο Πεσόντων στην Κυπρο -που βρίσκεται στο Πάρκο Ελληνικού Στρατού στο Γουδή- όπου σε ξεχωριστή πλάκα αναγράφονται οι στοίχοι του Γ. Σεφέρη:

«Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί,

ο ουρανός είναι λίγος, θάλασσα δεν υπάρχει,

ό,τι σκοτώνουν τη μέρα τ΄ αδειάζουν με κάρα

πίσω από τη ράχη…

Θα γίνει η Ανάσταση μιάν αυγή. Πώς λάμπουν

την 'Ανοιξη τα δέντρα θα ροδαμίσει του όρθρου

η μαρμαρυγή. Θα ξαναγίνει το πέλαγος και πάλι

κύμα θα τινάξει την Αφροδίτη.

Είμαστε ο σπόρος που πεθαίνει».

Πηγή: skai.gr

