Στην επίσκεψή του στην Κύπρο με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από την εισβολή και κατοχή του νησιού, αναφέρεται σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, υπογραμμίζοντας: «Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ».

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Συμπληρώνονται 50 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 50 χρόνια κατοχής, με την Λευκωσία να παραμένει η μοναδική διαιρεμένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Επισκέφθηκα την Κύπρο για να αφουγκραστώ τον πόνο των οικογενειών των Αγνοούμενων, των Εκτοπισμένων, των Εγκλωβισμένων. Συναντήθηκα με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, τον σύντροφο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, τον Υπουργό 'Αμυνας της Κύπρου, Βασίλειο Πάλμα. Μοιράστηκα με όλους την αγωνία μου για το Κυπριακό, όπως έπραξαν και οι ίδιοι. Ξεχωριστή θέση στο μυαλό και στην καρδιά μου είχε η επίσκεψή μου στην Παγκύπρια Οργάνωση Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων. Πώς μπορεί κανείς να συναισθανθεί τον πόνο των ανθρώπων που επί 50 χρόνια προσπαθούν να μάθουν την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων; Το μόνο που μπορώ να τους υποσχεθώ είναι ότι θα πράξω ό,τι περνάει από το χέρι μου, σε Ελλάδα και Ευρώπη, ώστε να ανακουφιστούν οι ίδιες οι οικογένειες, να δικαιωθούν οι ψυχές των αγνοουμένων. Και φυσικά, νιώθω υπερήφανος που επισκέφθηκα μαζί με τον Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Αποστολάκη, την ΕΛΔΥΚ και είδα από κοντά τον ζήλο και την αυταπάρνηση με την οποία φυλάσσουν Θερμοπύλες. Δεσμεύομαι στον κυπριακό λαό ότι εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με την ίδια θέρμη μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για το Κυπριακό. Στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και με επανεκκίνηση από το σημείο που διακόπηκαν οι συνομιλίες στο Κρανς Μοντανά το 2017. Στόχος μας, μία λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.