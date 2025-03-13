Την άποψη ότι «ο ενδεχόμενος ανασχηματισμός και οι πιθανές παροχές δεν μπορούν να αλλάξουν τον κατήφορο της κυβέρνησης» εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

«Οι τεράστιες κινητοποιήσεις των πολιτών για Δημοκρατία και Δικαιοσύνη αναδεικνύουν την κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης της κυβέρνησης. Είναι εμπεδωμένο το αίσθημα συγκάλυψης για το έγκλημα των Τεμπών και η άποψη πως με τον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση δεν θα υπάρχει ούτε Διαφάνεια, ούτε Δικαιοσύνη, ούτε ασφάλεια», είπε.

Κάνοντας έναν απολογισμό για την πρόταση δυσπιστίας της προηγούμενης βδομάδας, σημείωσε ως «επιτυχία» ότι κατάφεραν «να συνεννοηθούν με δημοκρατικό τρόπο τέσσερα κόμματα». «Πετύχαμε να κατατεθεί κοινό κείμενο, το οποίο περιείχε όλα τα σημαντικά ελλείμματα της κυβέρνησης και τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Και επίσης, πετύχαμε να πραγματοποιηθεί η προ ημερησίας που είχαμε ζητήσει, ώστε ο πρωθυπουργός να απολογηθεί ενώπιον του λαού», ανέφερε, τονίζοντας πως η πρόταση «να φύγει η κυβέρνηση παραμένει ενεργή και σήμερα». «Κεντρικός μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή στη χώρα», υπογράμμισε και συνέχισε:

«Ακούμε την κοινωνία που μας λέει "βρείτε τα" και θεωρούμε ότι όσοι δεν την ακούν, θα μείνουν πίσω. Η κοινωνία δεν ψάχνει αλλαγή διαχειριστή στην κυβέρνηση. Ζητά πολιτική αλλαγή και για αυτό απαιτούνται ριζοσπαστικό προγραμματικό πλαίσιο και προτάσεις, όπως κατατέθηκαν εκ μέρους μας στη Βουλή την Παρασκευή».

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι «ξεκάθαρο κυβερνητικό προοδευτικό σχέδιο και πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες μπορεί να φέρει μόνο ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», ενώ, παράλληλα, όπως είπε, «παραμένει προτεραιότητα η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στόχο, που μπορεί να έχει κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και μέτωπα συνεργασίας στην κοινωνία», στοχεύοντας στο «να ολοκληρωθεί η πολιτική εξόρμηση σε όλη την Ελλάδα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εισηγήθηκε επίσης, να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή στις 29/3, «από την οποία αφενός θα δημιουργηθούν οι επιτροπές Θέσεων και Καταστατικού και αφετέρου θα σηματοδοτήσει τη διεύρυνση του κόμματος», ενώ η επόμενη Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάσει μετά το Πάσχα, ώστε να γίνει το Συνέδριο του κόμματος πριν το καλοκαίρι.

Σχετικά με την Προανακριτική Επιτροπή, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι «η φωνή και της κοινωνίας και της Δικαιοσύνης ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την απονομή της» και ότι θα επιμείνει «να κληθούν οι Μητσοτάκης, Γεραπετρίτης και Σκέρτσος».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ορθώς θέτει και θα θέτει σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Η ακρίβεια, τα καρτέλ, οι μισθοί, η αγοραστική δύναμη, το στεγαστικό, οι συντάξεις, η εξωτερική πολιτική, κ.α.», είπε, σημειώνοντας ότι «η γεωπολιτική αστάθεια εντείνει το αίτημα για αλλαγή κυβέρνησης». «Η χώρα μας απουσιάζει από σημαντικές διεθνείς αποφάσεις και εξελίξεις. Ισχυρή πολιτική ασφάλειας, προϋποθέτει ισχυρή εξωτερική πολιτική και ισχυρή κοινωνία. Όλα αυτά δεν τα υπηρετεί η κυβέρνηση», συμπλήρωσε.

«Οι χυδαίοι συμψηφισμοί για το έγκλημα των Τεμπών βασίζονται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να περάσει στον κόσμο το αφήγημα του "όλοι ίδιοι είναι". Ε λοιπόν δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν δεχόμαστε καμία προσπάθεια συμψηφισμού. Ποτέ ο προοδευτικός χώρος δεν ενεπλάκη σε κανένα σχέδιο συγκάλυψης», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τέλος, ο Σ. Φάμμελος ανακοίνωσε πως «αναδιοργανώνεται το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς με νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέο Επιστημονικό Συμβούλιο». «Πρέπει το Ινστιτούτο να συμβάλλει στην παραγωγή πολιτικής στη χώρα και στην επιμόρφωση των κομματικών στελεχών και Οργάνων. Η συμμετοχή πολύ αξιόλογων επιστημόνων θα συμβάλλει στην παραγωγή πολιτικής καινοτομίας, στην ορατότητα των προοδευτικών πολιτικών και στην ολόπλευρη διεύρυνση του διαλόγου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ευρύτερα της προοδευτικής σκέψης», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

