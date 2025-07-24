Στις επερχόμενες αλλαγές και την παρουσίαση της νέας φάσης για Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης (24/7) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της ατζέντας 2030.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε «ορατή απειλή για τις Ένοπλες Δυνάμεις» τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της άμυνας. Ανέφερε ενδεικτικά την πρωτοβουλία «Ασπίδα του Αχιλλέα» και τα δέκα έργα του ΕΛΚΑΚ που βρίσκονται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας πως «για πρώτη φορά στην ιστορία μας κατατέθηκε 12ετης προγραμματισμός εξοπλισμών».

Αναφορικά με τις μισθολογικές αυξήσεις, διευκρίνισε πως «ένα τμήμα αφορά το επίδομα του στόλου, αλλά και τις αποδοχές των φοιτητών των στρατιωτικών σχολών», ενώ πρόσθεσε ότι οι νέες αυξήσεις «ανεξαρτήτως πότε θα έρθει το νομοθέτημα θα ισχύουν από 1η Οκτωβρίου του 2026».

Για τη νέα φάση στη Δομή Δυνάμεων, ο υπουργός υπογράμμισε πως το στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων φιλοδοξεί να χρηματοδοτηθεί από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους. Τόνισε μάλιστα ότι στο σχετικό νομοθέτημα θα ενσωματωθεί «οποιαδήποτε λογική πρόταση για τη διαφάνεια της διαχείρισης που θα προέλθει από την αντιπολίτευση ή από οποιονδήποτε άλλο», προσθέτοντας: «Θέλουμε να είναι όλα διαυγή». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «στα θέματα της άμυνας πρέπει να είμαστε όλοι μαζί».

Αναφερόμενος στην πορεία υλοποίησης του κατασκευαστικού προγράμματος, σημείωσε ότι «στα 20 χρόνια είχαν κατασκευαστεί 799 κατοικίες, ενώ 1.059 κατοικίες θα έχουν κατασκευαστεί μέχρι του χρόνου τον Αύγουστο», υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τη σοβαρότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα λέγοντας ότι «το μέγεθος της απειλής είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με εμάς» και εξήγησε ότι αυτός είναι και ο λόγος που «πηγαίνουμε σε μια ενδυνάμωση της αυτονομίας των μειζόνων σχηματισμών». Ανέφερε επίσης τη δημιουργία τεσσάρων ανώτατων διοικήσεων και την κατάργηση της 1ης Στρατιάς, ενώ γνωστοποίησε τη σύσταση διοικήσεων μη επανδρωμένων μέσων σε όλα τα όπλα και σώματα.

Επιπλέον, ανακοίνωσε τη συγχώνευση 45 στρατοπέδων, επισημαίνοντας ότι «μόνο από την κατάργηση της Στρατιάς, μας δίνει 30.000 ανθρωποώρες εξοικονόμηση τον μήνα». Εντός τριετίας προβλέπεται η ολοκλήρωση 207 υπόγειων οχυρωματικών έργων στην ηπειρωτική και 315 στη νησιωτική Ελλάδα.

Αλλαγές στη στρατιωτική θητεία από Σεπτέμβριο

Τέλος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προανήγγειλε νομοσχέδιο για αλλαγές στη στρατιωτική θητεία και το πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από το 2026 οι στρατεύσιμοι θα τοποθετούνται αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς και όχι στο Πολεμικό Ναυτικό ή την Πολεμική Αεροπορία, με εξαίρεση όσους υπηρετούν ως καπετάνιοι ή μηχανικοί αεροσκαφών. Τη φύλαξη των στρατιωτικών εγκαταστάσεων θα αναλάβει ο Στρατός Ξηράς.

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο αυτό «αυξάνεται η μηνιαία αποζημίωση των οπλιτών στα 100 ευρώ από τα 8 που είναι σήμερα, ενώ στα 50 ευρώ για όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα». Σχολιάζοντας τη διαρροή της πληροφορίας, πρόσθεσε: «Η αύξηση είναι 1.036,36% όσον αφορά τα 100 ευρώ».

Αναλυτικά όλοι οι πίνακες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.