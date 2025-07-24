Πλεύρης: Κέντρα κράτησης με χρηματοδότηση της Ευρώπης σε τρίτες χώρες

«Οι συνθήκες στις κλειστές δομές, είναι συνθήκες φυλάκισης», ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σχετικά με το νομοσχέδιο τόνισε πως «πιστεύουμε ότι δεν θα είναι μαγνήτης για τους μετανάστες» και πως η κατεύθυνση της Ευρώπης είναι προς την αυστηροποίηση των μέτρων.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης, σε κέντρα κράτησης με χρηματοδότηση της Ευρώπης, σε τρίτες χώρες.

«Γενικώς η κατεύθυνση της Ευρώπης συνολικά είναι στην αυστηροποίηση των μέτρων και εμείς ταχθήκαμε και υπέρ μιας συζήτησης που έχει ανοίξει, ότι θα πρέπει να γίνουν -το προτείναμε κιόλας- κέντρα φιλοξενίας ή κράτησης εκτός της Ευρώπης, σε τρίτες χώρες, προκειμένου ο κόσμος ο οποίος έρχεται στην Ευρώπη να παραμένει εκεί. Να χρηματοδοτούνται αυτά τα κέντρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα αν κάποιος θέλει, να υποβάλλει άσυλο, να το υποβάλει στις τρίτες χώρες και να εξετάζεται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην έχουμε τα φαινόμενα των μεταφορών», είπε.

Υπενθύμισε πως δεν έχουμε τη ροή που είχαμε τις πρώτες μέρες του Ιουλίου. «Όσοι έχουν έρθει είναι κρατούμενοι», ανέφερε και συμπλήρωσε πως, «οι ροές από την Κρήτη δεν ήταν λελογισμένες ροές, ήταν υπέρμετρες, κάτι που δικαιολογούσε ένα δυναμικό μέτρο. Θέλει και χρόνο να φτάσει το μήνυμα».

«Οι συνθήκες στις κλειστές δομές, είναι συνθήκες φυλάκισης», τόνισε ο Υπουργός. Όπως είπε, «όταν πήραμε αυτό το μέτρο με τις κλειστές δομές, είχαμε μια αύξηση 300%».

