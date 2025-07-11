Παπαθανάσης: «Κατά τη θητεία του κ. Χαρίτση τα 13 έργα που έτρεξαν ψηφιακά, είχαν μόνο μια προσφορά»

Δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε αναγγελία ελέγχου ή επίσημη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, απαντώντας νωρίτερα σήμερα Παρασκευή σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση με θέμα «Τι συμβαίνει με τις αναθέσεις έργων από πόρους 2,5 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε μόλις 10 εταιρείες του κλάδου πληροφορικής και τεχνολογίας;».

Ο κ. Χαρίτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με ευθύνη της όλη η Ευρώπη συζητάει πως στην Ελλάδα έγινε διασπάθιση ευρωπαϊκών πόρων, προκαλώντας την οξύτατη αντίδραση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. «Κοιτάξτε, θέλω να ξανακαταθέσω στη Βουλή τα 203 έργα, όπου τα 2/3 έχουν λάβει πάνω από μια προσφορές. Μόνο το 1/3 έχουν μια προσφορά και μάλιστα στις προσφορές του 1/3, το 50% είναι με περισσότερες από μια εταιρείες», είπε ο κ. Παπαθανάσης και σχολίασε ότι «κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Χαρίτση, τα 13 έργα τα οποία έτρεξαν ψηφιακά είχαν μόνο μία προσφορά, εκ των οποίων το 50% είχε μόνο μια εταιρεία».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, στην επίκαιρη ερώτησή του, είχε καλέσει την κυβέρνηση να απαντήσει αν έγινε έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 600 και πλέον έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ που ανατέθηκαν σε 10 εταιρείες του κλάδου πληροφορικής και τεχνολογίας και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί. Επίσης ζήτησε να ενημερωθεί ποιο είναι το αποτέλεσμα των αιφνιδιαστικών ελέγχων της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο πληροφορικής και τεχνολογίας και συναφών υπηρεσιών για πιθανή οριζόντια σύμπραξη νόθευσης δημόσιων διαγωνισμών (bidrigging). Ο Αλέξης Χαρίτσης ανέφερε ότι η υπόθεση ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, τότε που δημοσίευμα του ευρωπαϊκού δημοσιογραφικού οργανισμού «politico.eu» αποκάλυψε ότι διεξαγόταν έρευνα από τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές σχετικά με την ανάθεση σε μόλις 10 εταιρείες μεγάλου αριθμού έργων (πλέον των 600) στον τομέα της τεχνολογίας, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το δε δημοσίευμα έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε επιβεβαιώσει ότι ξεκίνησε διαδικασία έρευνας μετά από καταγγελία ελληνικής εταιρείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαβιβάσθηκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

«Έχετε διατελέσει και υφυπουργός και αναπληρωτής υπουργός, κ. Χαρίτση, μάλιστα σε μια εποχή που εσείς φέρατε το νόμο 4412 και επομένως γνωρίζετε τις διαδικασίες. Βέβαια αυτόν τον νόμο τον τροποποιήσατε 14 φορές στη συνέχεια, για να έρθουμε εμείς να βελτιώσουμε τη λειτουργία του, ακόμα και στις απευθείας αναθέσεις που κατ’ ουσίαν τις ανακοινώνατε εκ των υστέρων», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για να υπογραμμίσει ότι η κυβέρνηση σέβεται το Σύνταγμα, την ανεξαρτησία των αρχών και τις διαδικασίες της έρευνας των δικαστικών αρχών. Στο κλίμα αυτό, ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε: «Δεν έχει περιέλθει σε γνώση μας καμία διαδικασία ελέγχου. Επομένως, επειδή αναφέρεστε σε διαδικασίες, παρακαλώ πολύ αν γνωρίζετε τα αποτελέσματα της διαδικασίας, καθότι εμείς δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε, ρητορική είναι η ερώτησή μου, γνωρίζω ότι δεν πρέπει να σας ρωτήσω, αλλά αν γνωρίζετε εσείς, μιας και αντιλαμβάνεστε κάπως διαφορετικά τη λειτουργία της δικαιοσύνης, παρακαλώ πολύ να μας τα ανακοινώσετε. Εμείς λοιπόν σας λέμε ότι δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε αναγγελία ελέγχου ή επίσημη ανακοίνωση».

Σε σχέση με το ερώτημα που έθεσε ο κ. Χαρίτσης για την επιτροπή Ανταγωνισμού, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε απαντητική επιστολή της Επιτροπής, την οποία έλαβε το υπουργείο, σύμφωνα με την οποία «η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων γίνεται από επιχειρήσεις από τις οποίες μπορεί να συλλεχθούν στοιχεία για αντιανταγωνιστικές πρακτκές» και «δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντιανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει τα αποτελέσματα της έρευνας». Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν σχολιάζει υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση, προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των ερευνών και των πιθανών επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών. «Πείτε μου λοιπόν κύριε πρόεδρε, πώς εσείς γνωρίζετε ότι υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες θα έπρεπε σήμερα εγώ να σας τις ανακοινώσω; Πώς το γνωρίζετε αυτό όταν δεν επιτρέπεται να γνωρίζουμε διαδικασίες που μετέρχονται οι ανεξάρτητες αρχές;», είπε ο Νίκος Παπαθανάσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπενθύμισε επίσης ότι στάδιο της διαδικασίας είναι και η δημοσίευση των διαγωνισμών στην εφημερίδα της ΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στάδιο της όλης διαδικασίας είναι και η έγκριση υπογραφής της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Υπάρχουν επίσης οι έλεγχοι ανεξάρτητων ελεγκτών οι οποίοι επιβεβαιώνουν την ικανοποιητική επίδοση του οροσήμου του ΤΑΑ ενώ η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του ΤΑΑ (ΕΥΣΤΑ) σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξετάζει τις καταγγελίες που υποβάλλονται σχετικά με τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ. Η δε ΕΥΣΤΑ υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην OLAF, σχετικά με τυχόν παρατυπίες που εντοπίζονται.

«Είστε κυβέρνηση της χώρας και δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας;», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης και σχολίασε: «Και αν δεν υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη, γιατί δεν έχετε βγει να διαψεύσετε το politico, γιατί δεν τους έχετε πάει στα δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμιση;». Παράλληλα επικαλέστηκε παλαιότερη έγγραφη απάντηση του κ. Παπαθανάση στη Βουλή, τον Μάιο του 2024, σύμφωνα με την οποία δεν είχε αποσταλεί έως τότε στην ειδική υπηρεσία συντονισμού του υπουργείου Ανάπτυξης καμία αναγγελία ελέγχου ή άλλη πληροφορία, από εθνικές ή ευρωπαϊκές αρχές. Όμως, σημείωσε ο κ. Χαρίτσης, μόλις προχθές ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε στη Βουλή ότι «ναι υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη και μάλιστα εμείς το ζητήσαμε». «Εγώ δεν ζήτησα αποφάσεις αλλά να μας πείτε αν υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη, όταν όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη μιλάνε για διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων», σημείωσε.

«Σας καταθέτω έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στην οποία διαβιβάσαμε την ερώτησή σας. Αναφέρει ότι διενήργησε επιτόπιο έλεγχο σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Αλλά δεν μπορεί και δεν μπορεί κανένας, δεν μπορεί να γνωρίζουμε εμείς, διότι όπως σας είπα, δεν έχει περιέλθει, δεν έχει λάβει καμία αναγγελία ελέγχου ή επίσημη ενημέρωση άλλου είδους η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του ΤΑΑ. Σας το είπα δύο φορές. Σας το λέω και τρίτη φορά», είπε ο Νίκος Παπαθανάσης. «Δεν έχουμε γνώση ούτε έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάποιο ερώτημα σε μας και είναι καλοδεχούμενα τα ερωτήματα, διότι εμείς εφόσον δεχθούμε τα ερωτήματα, θα απαντήσουμε», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Είναι ασυδοσία η ανακαίνιση των 80 δημόσιων νοσοκομείων και 156 Κέντρων Υγείας; Είναι ασυδοσία; Καταθέτω στη Βουλή όλα τα εμβληματικά έργα του ΤΑΑ», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και κάλεσε τον κ. Χαρίτση να απαντήσει αν θεωρεί ασυδοσία τον προσυμβατικό έλεγχο για μαστογραφία, για test pap, εξέταση παχέος εντέρου και τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Αν είναι ασυδοσία το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ με το οποίο πάνω από 9.000 πολίτες έχουν «κλειδώσει» για να αγοράσουν σπίτι και να πληρώσουν χαμηλότερη δόση από το ενοίκιο. Αν είναι ασυδοσία τα έργα για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών τούνελ, τα έξυπνα συστήματα για τις διαβάσεις στα σχολεία, οι διαδραστικοί πίνακες.

«Λοιπόν, κοιτάξτε θέλω να ξανακαταθέσω στη Βουλή τα 203 έργα, όπου τα 2/3 έχουν λάβει πάνω από μια προσφορές. Μόνο το 1/3 έχουν μια προσφορά και μάλιστα στις προσφορές του 1/3 το 50% είναι με περισσότερες από μια εταιρείες», είπε ο κ. Παπαθανάσης και σχολίασε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Χαρίτση, τα 13 έργα τα οποία έτρεξαν ψηφιακά είχαν μόνο μία προσφορά, εκ των οποίων το 50% είχε μόνο μια εταιρεία.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε στην κυβερνητική τροπολογία για την αναστολή του δικαιώματος στο άσυλο. «Είναι μια κατάπτυστη τροπολογία η οποία αναστέλλει το δικαίωμα στη διεθνή προστασία, το δικαίωμα στο άσυλο, ένα δικαίωμα απαραβίαστο και αδιαπραγμάτευτο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας και δεσμεύεται από αυτές», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης. «Θέτετε τη χώρα σε κατάσταση εξαίρεσης; Εκτός κάθε έννοιας ευρωπαϊκού κεκτημένου, παραβιάζοντας το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας; Σας τα είπε, και χθες και σήμερα, σας εξέθεσε μάλλον, ακόμη και ο κ. Βενιζέλος. Ο επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης έκανε ήδη έκκληση να απορριφθεί αυτή την τροπολογία», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θέτει τη χώρα εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου», «εκτός ευρωπαϊκής και διεθνούς νομιμότητας».

«Οι εποχές που διαχειριζόσασταν τα μεταναστευτικά κύματα, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Η Ελλάδα έχει σύνορα και δεν θα επιτρέψουμε η Ελλάδα να γίνει ξέφραγο αμπέλι», απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτό το οποίο κάναμε και στον Έβρο έτσι ώστε να διαφυλάξουμε τα σύνορα της πατρίδας. Δεν αλλάζουμε την πολιτική μας, είναι σταθερή. Η Ελλάδα έχει σύνορα, όχι μόνο χερσαία αλλά και θαλάσσια».

