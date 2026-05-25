Έντονες αντιδράσεις για το σχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξέφρασε με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, λίγες ώρες πριν από τη συζήτηση στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο για το σχετικό νομοσχέδιο.

Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για «νέα επίθεση» σε βάρος της αυτοδιοίκησης, υποστηρίζοντας ότι το προτεινόμενο πλαίσιο περιορίζει ακόμη περισσότερο την αυτοτέλεια των δήμων, κατά παράβαση – όπως σημειώνει – του άρθρου 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτονομία των ΟΤΑ.

Ειδική αναφορά έκανε στο άρθρο 730 του σχεδίου Κώδικα, το οποίο – σύμφωνα με τον ίδιο – μεταφέρει ουσιαστικά την αρμοδιότητα για ζητήματα προσωπικού σε υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών. Όπως υποστηρίζει, οι συγκεκριμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες θα μπορούν να παρεμβαίνουν ακόμη και σε δικαστικές υποθέσεις εργαζομένων, υποστηρίζοντας απολύσεις παρά τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να αποδεχθούν πρακτικές που, όπως είπε, στρέφονται κατά της διοικητικής αυτοτέλειας των δήμων αλλά και κατά εργαζομένων που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει τη συγκεκριμένη διάταξη, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύει εξαρχής τον διάλογο για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όλη η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

Σε λίγη ώρα στην Κεντρική Ένωση Δήμων συζητάμε με τον υπουργό Εσωτερικών, το νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

Με μεγάλη ανησυχία διαπιστώσαμε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα επίθεση, που καταργεί και τα τελευταία ψήγματα αυτοτέλειας των δήμων, καταστρατηγώντας το ίδιο το Σύνταγμα, το άρθρο 102, που προβλέπει ότι «οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια» και ότι «η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης».

Το σχέδιο Κώδικα, με το άρθρο 730, αναθέτει ουσιαστικά σε υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, να αποφασίζουν για το πόσους και ποιους εργαζόμενους έχει ανάγκη ο κάθε δήμος. Παραγκωνίζοντας τους δημάρχους και τις εκλεγμένες δημοτικές αρχές, αναθέτει σε υπηρεσιακούς παράγοντες των δύο υπουργείων να εμφανίζονται στα δικαστήρια που εκδικάζουν υποθέσεις απολύσεων εργαζομένων και κόντρα στις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, να υποστηρίζουν την απόλυση εργαζομένων, που οι κατά τόπους δημοτικές αρχές έχουν κρίνει ότι είναι αναγκαίοι για την λειτουργία των δήμων.

Οι αιρετοί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αντισυνταγματικές πρακτικές, που στρέφονται ευθέως κατά της διοικητικής αυτοτέλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των δήμων, αλλά και κατά χιλιάδων εργαζομένων που κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο.

Ζητάμε την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης, που υπονομεύει τον διάλογο που ξεκινά για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με μεγάλη ανησυχία διαπιστώσαμε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα επίθεση, που καταργεί και τα τελευταία ψήγματα αυτοτέλειας των δήμων, καταστρατηγώντας το ίδιο το… pic.twitter.com/Qd7Uz9pIUD — Haris Doukas (@h_doukas) May 25, 2026

Πηγή: skai.gr

