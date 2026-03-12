Να εξαιρεθούν οι πρόσθετες δαπάνες λόγω πολέμου από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, για μεγαλύτερη στήριξη των κοινωνιών, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αρμόδιο επίτροπο Προϋπολογισμού, Πιόρτ Σεράφιν, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αυτιάς κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Οι κοινωνίες αυτή την ώρα ζητούν πλήρη στήριξη από έναν πόλεμο, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε τελειώνει», είπε ο κ. Αυτιάς απευθυνόμενος στον Ευρωπαίο Επίτροπο.

«Η πρόταση του κ. Αυτιά», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, αφορά «στην πλήρη χρηματοδότηση κοινωνικών μέτρων, χωρίς να προσμετρώνται οι συγκεκριμένες δαπάνες στους περιορισμούς, που τίθενται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης». Την πρότασή του αυτή την είχε καταθέσει με επιστολή του προς τους αρμόδιους των Οικονομικών Ευρωπαίους επιτρόπους.

«Ο πόλεμος μαίνεται και όλες οι κυβερνήσεις βάζουν βαθιά το χέρι στους προϋπολογισμούς και οι πολίτες όλων των χωρών ζητούν επιδοτήσεις σε ρεύμα, καύσιμα, σούπερ μάρκετ. Είναι τα αναγκαία», ανέφερε ο κ. Αυτιάς και αμέσως προσέθεσε: «Για να μην έχουμε εκτροπή προϋπολογισμών και για να μην έχουμε καινούργια ελλείμματα, σας ζήτησα με επιστολή πριν από λίγες μέρες, να εξαιρεθούν οι πρόσθετες δαπάνες λόγω πολέμου για να στηριχθούν οι κοινωνίες. Οι κοινωνίες αυτή την ώρα ζητούν πλήρη στήριξη από έναν πόλεμο, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε τελειώνει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση για να στηρίξουμε τις κοινωνίες και τους λαούς που δοκιμάζονται».

«Κάντε το κ. Επίτροπε, φιλέλληνα κ. Επίτροπε και κ. Πρόεδρε σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ στον κ. Επίτροπο να ληφθεί μια απόφαση υπέρ των λαών μας», κατέληξε ο κ. Αυτιάς.

Πηγή: skai.gr

