ΚΚΕ: Aπαράδεκτη την απόφαση αιγυπτιακού δικαστηρίου για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

«Η απαράδεκτη απόφαση αιγυπτιακού δικαστηρίου για τη δήμευση της περιουσίας της Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά και την έξωση των μοναχών της, προκαλεί εύλογες αντιδράσεις και ερωτηματικά» επισημαίνει, σε σχόλιό του, το ΚΚΕ και τονίζει:

«Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις για τον ρόλο της 'στρατηγικής συμμάχου' της αιγυπτιακής κυβέρνησης στην υπόθεση και να τοποθετηθεί για τις αυθαιρεσίες του αιγυπτιακού κράτους απέναντι στις θρησκευτικές ελευθερίες. Πόσο μάλλον, που η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγες μόνο μέρες μετά την επίσκεψη του Αιγύπτιου προέδρου στην Ελλάδα, που διαφημίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση ως 'ιστορική'».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

