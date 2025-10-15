Αυλωνίτης: Εν γνώσει Ζαλίδη η «καυτή πατάτα» του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ήταν εν γνώσει του κ. Ζαλίδη η «καυτή πατάτα» -όπως τη χαρακτήρισε- του ΟΠΕΚΕΠΕ» σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο ανεξάρτητος βουλευτής - μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας, Αλ. Αυλωνίτης, μετά την κατάθεση του νυν αντιπροέδρου του οργανισμού στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Σύμφωνα με τον κ. Αυλωνίτη, από την εξέταση Ζαλίδη μάθαμε επίσης ότι «από τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ανέλαβε, εντός μηνός έμαθε για τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων· και ότι ποσοστό 8% των ΚΥΔ δεν θα έπρεπε να είχαν πιστοποίηση λειτουργίας ή θα έπρεπε να τους είχε αναιρεθεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.