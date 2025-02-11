Σειρά διαλέξεων σε φοιτητές του Harvard θα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ θα έχει συμμετοχή και σε σεμινάρια. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση του πανεπιστημίου, ο πρώην πρωθυπουργός θα δώσει μια σειρά από διαλέξεις και θα συμμετάσχει σε συζητήσεις και εργαστήρια με καθηγητές, φοιτητές και ερευνητές, ενώ θα πραγματοποιήσει και συναντήσεις με σημαντικούς πανεπιστημιακούς στα δύο campus του Πανεπιστημίου, στη Βοστώνη και στην Ουάσινγκτον.

«Έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, ως πρωθυπουργός συμμετείχε και βίωσε μερικές από τις πιο καθοριστικές στιγμές στην ιστορία της Ευρώπης του 21ου αιώνα», δήλωσε ο Daniel Ziblatt, διευθυντής του CES και Eaton Professor of Government στο Harvard, με αφορμή την πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα ως Policy Fellow στο κορυφαίο αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Ο Αλ. Τσίπρας θα δώσει σειρά διαλέξεων και θα συμμετάσχει σε σεμινάρια για θέματα πολιτικής στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών Minta de Gunzburg του Πανεπιστημίου Harvard (CES) και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (CHS), κατά το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας ήρθε στην εξουσία με μια πολιτική πλατφόρμα κατά της λιτότητας κατά τη διάρκεια μιας σκληρής στιγμής για την ευρωπαϊκή κρίση».

Ο διευθυντής του CES, Daniel Ziblatt, υπογραμμίζει ότι «oι οικονομικές και προσφυγικές κρίσεις στο πρώτο μέρος αυτού του αιώνα συνεχίζουν να αντηχούν και σήμερα. O κ. Τσίπρας θα μας επιτρέψει να μάθουμε από την εμπειρία του στις υψηλού επιπέδου πολιτικές διαπραγματεύσεις πάνω σε αυτές τις προκλήσεις, καθώς και από τις προσπάθειές του να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στη λιτότητα και να εξασφαλιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών».

Στο βιογραφικό του Αλέξη Τσίπρα που παραθέτει στο δελτίο Τύπου το πανεπιστήμιο, περιγράφεται όλη η πολιτική του διαδρομή από τις μαθητικές κινητοποιήσεις έως την ανάληψη της αρχηγίας του ΣΥΡΙΖΑ το 2008, ως «ο νεότερος αρχηγός κόμματος στην ιστορία της χώρας».

«Ο νεότερος πρωθυπουργός της Ελλάδας»

Στη συνέχεια, στο βιογραφικό του πρώην πρωθυπουργού αναφέρεται: «Αφού κέρδισε το 36% των ψήφων στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, σε ηλικία 40 ετών, ο Τσίπρας έγινε ο νεότερος και ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός της Ελλάδας. Εξελέγη με μια ιδεολογική πλατφόρμα κατά της λιτότητας και υπέρ της επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας διάσωσης που επιβλήθηκε στην Ελλάδα από τη 'τρόικα' της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Μετά από αρκετούς μήνες θυελλωδών διαπραγματεύσεων και ενός δημοψηφίσματος, στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, ο Τσίπρας κέρδισε μια δεύτερη συνεχόμενη εκλογική νίκη με 35% των ψήφων».

Το Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών Minda de Gunzburg, είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο πανεπιστημιακό κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφιερωμένο στη μελέτη της Ευρώπης. Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών είναι το κορυφαίο ίδρυμα του Χάρβαρντ, αφιερωμένο στον ελληνικό πολιτισμό με την ευρύτερη δυνατή του έννοια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

