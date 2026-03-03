Κωνσταντοπούλου: «Απαιτούμε σύγκληση της Βουλής - Να πάψει να κρύβεται ο Μητσοτάκης»

«Συμπληρώνονται δύο μήνες που ως πρόεδρος της Πλεύσης και με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, ζητώ να συγκληθεί η ολομέλεια σε ειδική ημερήσια διάταξη για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, των διεθνών εξελίξεων, των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ποινικού δικαίου και για την στάση και θέση της χώρας μας που δεν μπορεί να διαμορφώνεται, με τον ελαφρύ και ανεύθυνο τρόπο που την διαμορφώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο οποίος, κάνει τιτιβίσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να συνυπολογίζει τις τεράστιες συνέπειες που έχει η ανιστόρητη στάση του». Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε την ομιλία της στη Βουλή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το αίτημά της να πραγματοποιηθεί σύγκληση της Βουλής.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε: «Είπε στις 3 Γενάρη του 2026 ότι δεν θα εξετάσει τη νομιμότητα της παράνομης επέμβασης Τραμπ στην Βενεζουέλα και εντεύθεν έχουμε χάσει τον λογαριασμό για το πόσες παραβιάσεις της νομιμότητας συμβαίνουν. Και το λέει, ενώ ηγείται της κυβέρνησης της Ελλάδας, που ιστορικά έχει ευθύνη να μιλά για την νομιμότητα των διεθνών πράξεων και για την απάδουσα προς την έννοια του κράτους παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας του οποιουδήποτε κράτους. Αυτό που πράττει αμετανόητα ο Τραμπ όλη αυτή την περίοδο.

Βιώνουμε μία κλιμάκωση, η οποία έχει ανυπολόγιστες συνέπειες όχι μόνο στο σήμερα και το αύριο, αλλά στο διηνεκές Η Πλεύση Ελευθερίας και εγώ έχουμε προειδοποιήσει ότι αυτή η μεταχείριση των διεθνών σχέσεων μπορεί να οδηγήσει σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και ακομα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίζει κρυφτό. Διότι, αυτή η λογική του να μην συγκαλείται η Ολομέλεια, ούτε να συγκαλείται το συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, αλλά να δηλώνει ο αυτοκράτωρ Κυριάκος Μητσοτάκης ότι είναι στην ευαρέσκειά του να ενημερώσει οποιον πολιτικό αρχηγό δηλώσει ότι το επιθυμεί, δεν είναι σοβαρή. Είναι ασόβαρα πράγματα αυτά.

Και όταν στις εξελίξεις και στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου συμμετέχει το Ισραήλ για λογαριασμό του οποίου διαγνώστηκε πριν από πέντε ημέρες από το μονομελές πλημμελειοδικείο Αθηνών ότι υπάρχει ζήτημα ενεργειών κατασκοπείας και ότι οι παρακολουθήσεις που γίνονταν σε βάρος του μισού υπουργικού συμβουλίου…εισαγγελέων, δημοσιογράφων, γίνονταν και στο πλαίσιο κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ, μπορεί να παίζει κρυφτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να λέει ότι θα έρθει αύριο στην Βουλή να ενημερώσει για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο του εκλογικού νόμου που φέρνετε; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;

Γιατί δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του ως πρωθυπουργός να κάνει το καθήκον του; Να ενημερώσει πολιτικούς αρχηγούς, κόμματα και την ελληνική κοινωνία. Είναι δυνατόν να μαθαίνουμε από την ενημέρωση κυβερνητικών συντακτών, από τον Μαρινάκη, ότι επιβεβαιώνει δημοσίευμα στον τύπο για εξοπλιστικές και αμυντικές ενέργειες σε σχέση με την Γαλλία; Και να λέει ότι έχει βάση το δημοσίευμα, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα;

Αυτά κινούνται έξω από το πεδίο όχι της νομιμότητας και της διαφάνειας, αλλά της σοβαρότητας.

Θα πρέπει να ειπωθεί ρητά στον υπουργό ότι η Πλεύση, το μικρότερο σε κοινοβουλευτική δυναμη, αλλά μεγαλύτερο σε κοινωνική και πολιτική δύναμη κίνημα και κόμμα, δεν δέχεται αυτή την θεσμική λαθροχειρία και ζητά επίσημη σύγκληση της Βουλής, όπως το ζητάμε δύο μήνες και περιμένουμε την απάντηση ενός πρωθυπουργού που δεν κρύβεται αλλά λογοδοτεί, όπως θα έπρεπε να είναι ο πρωθυπουργός της χώρας».

Πηγή: skai.gr

