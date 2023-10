Αυγέρη σε Γεωργιάδη για τα αναδρομικά των δικαστών: Η εκτελεστική εξουσία οφείλει να σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις Πολιτική 12:30, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρας Αυγέρη για τις αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα αναδρομικά των δικαστών