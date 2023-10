Γεωργιάδης: Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους δικαστικούς μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό Οικονομία 08:49, 05.10.2023 linkedin

«Αναδρομικά εγώ δεν δίνω σε κανένα, δεν υπάρχει περίπτωση να κόβεται η σύνταξη στον φτωχό και να δίνω αναδρομικα εκατομμύρια…Υπάρχει ένα στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης…» δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης