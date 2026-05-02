Θετική στο ενδεχόμενο ένταξής της στο νέο, υπό διαμόρφωση, πολιτικό σχήμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε σήμερα η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ3.

Μιλώντας για το μανιφέστο που παρουσίασε χθες Παρασκευή ο πρώην πρωθυπουργός, η κ. Λινού είπε: «Δεν μπορώ να πω ότι το διάβασα λεπτομερώς. Έριξα μια ματιά στον χρόνο που είχα. Είναι ένα έργο μιας μεγάλης ομάδας, και είναι σημαντικό αυτό ότι δεν είναι μανιφέστο του Τσίπρα, αλλά μανιφέστο του ιδρύματος Τσίπρα».

Ερωτηθείσα συγκεκριμένα για το αν σκοπεύει να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, η ανεξάρτητη βουλευτής απάντησε: «Είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Είναι κάτι που όλους μας ταλαιπωρεί, και τους ανεξάρτητους και τους υπόλοιπους βουλευτές. Νομίζω ότι χρειάζεται σκέψη και παρακολούθηση των εξελίξεων».

Η ίδια έσπευσε να προσθέσει πως με τον κ. Τσίπρα έχει συνεργαστεί και δήλωσε ότι αν της κάνει κάλεσμα ο πρώην πρωθυπουργός να ενταχθεί στο κόμμα του, το πιο πιθανό είναι μια καταφατική απάντηση από πλευράς της.

Πηγή: skai.gr

