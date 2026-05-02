Στον απόηχο της υπόθεσης του 89χρονου ο οποίος άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος σχολίασε σχετικά: «Πράγματι υπήρξε κενό στα μέτρα ασφαλείας, φαίνεται αυτό εκ του αποτελέσματος. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς σοβαρά να το αρνηθεί. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα περιστατικό το οποίο μας κινητοποίησε όλους. Όποια κενά υποδειχθούν και πρέπει να συμπληρωθούν, το υπουργείο Δικαιοσύνης θα το κάνει».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, «τα μέτρα ασφαλείας για τα δικαστικά μέγαρα και δη για το σημαντικότερο δικαστικό μέγαρο που είναι το Πρωτοδικείο, το Εφετείο και ο Άρειος Πάγος, δεν λαμβάνονται μόνο από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπάρχει συμβούλιο που αποφασίζει για τα μέτρα ασφάλειας των δικαστηρίων, προΐσταται ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και ασφαλώς συμμετέχει και το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε αυτό το συλλογικό όργανο».

Ειδικότερα, διευκρίνισε ο υφυπουργός σε αυτό το συλλογικό όργανο, το οποίο αποφασίζει για τα μέτρα ασφαλείας, «συμμετέχει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ασφαλώς, που έχει και τον πρώτο λόγο, το δικαστήριο με το Συμβούλιο Διοίκησης που προτείνει και υποδεικνύει μέτρα ασφαλείας για τον χώρο, γνωρίζοντας τις κατ’ ιδίαν συνθήκες απονομής δικαιοσύνης στο συγκεκριμένο δικαστήριο και βεβαίως το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι ένα τριμερές όργανο».

«Θα εισηγηθεί το Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν και οι δικαστές του οικείου δικαστηρίου που έχουν υπ’ όψιν τους τις συνθήκες απονομής της Δικαιοσύνης στο συγκεκριμένο δικαστήριο. Θα δούμε λοιπόν τι θα μας εισηγηθούν για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας για τους πολίτες, τους δικηγόρους, τους δικαστές και τους δικαστικούς υπαλλήλους στα δικαστήρια της χώρας».

«Την Ελληνική Αστυνομία επικουρεί η Δικαστική Αστυνομία, όμως το προσωπικό της, 500 δικαστικοί αστυνομικοί σε όλα τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας, δεν επαρκεί και δεν έχει ασφαλώς την εμπειρία που απαιτείται προκειμένου να καλύπτει πλήρως τα μέτρα ασφάλειας στα δικαστήρια. Γι’ αυτό και συνεχίζει η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στους χώρους των δικαστηρίων», πρόσθεσε ο Ιωάννης Μπούγας.

